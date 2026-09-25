Realizan trabajos para mejorar los desagües y prevenir anegamientos en Colonia El Simbolar

La comisión municipal cumple con trabajos de mejoramiento de desagües en el Sector C de la localidad, como parte de las acciones destinadas a favorecer el escurrimiento de las aguas pluviales y prevenir inconvenientes durante los períodos de lluvias.

Hoy 17:43

Las tareas incluyen la colocación de tubos en puntos estratégicos, conectados a los desagües existentes, con el propósito de facilitar la circulación del agua y mejorar las condiciones de drenaje en el sector.

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La comisionada municipal Valle Pérez supervisó los trabajos y remarcó la importancia de avanzar con este tipo de intervenciones de manera preventiva.

“Estamos trabajando para anticiparnos a los problemas que pueden generar las lluvias y mejorar el escurrimiento del agua en los distintos sectores. Son tareas necesarias que apuntan a cuidar a nuestros vecinos y mejorar las condiciones de cada barrio”, señaló Pérez.

En ese sentido, la jefa comunal indicó que desde el municipio se continuará trabajando sobre las necesidades que se presentan en diferentes puntos de la localidad.

Desagües Colonia El Simbolar

“Sabemos que hay mucho por hacer y por eso tratamos de avanzar de manera sostenida, atendiendo las prioridades y buscando soluciones concretas. Nuestro compromiso es seguir trabajando cerca de los vecinos y mejorando, paso a paso, la infraestructura de nuestra comunidad”, agregó.

Desde la Comisión Municipal señalaron que estas acciones forman parte de las tareas de mantenimiento y mejoramiento que se desarrollan en la localidad, con especial atención en aquellos sectores donde resulta necesario optimizar el drenaje del agua de lluvia.

Pérez destacó finalmente que la prevención constituye un aspecto central de la gestión, ya que permite actuar antes de que las condiciones climáticas generen mayores dificultades y contribuir a una mejor calidad de vida para los vecinos de Colonia El Simbolar.