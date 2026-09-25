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Vecinos de La Cañada celebraron la llegada de la primavera con música y juegos

En el marco de las actividades organizadas por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera, la comunidad participó de una jornada de música, juegos y encuentro familiar desarrollada en el escenario Morenito Suárez.

Hoy 17:38

La propuesta, organizada por la Comisión Municipal, reunió a familias, jóvenes y niños en una celebración que incluyó diferentes alternativas recreativas y culturales destinadas a compartir la llegada de la nueva estación en comunidad.

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Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación en vivo de Matías Cárdenas, que convocó al público frente al escenario. La programación incluyó además una tradicional mateada familiar y la participación de emprendedores locales, quienes pudieron exhibir y ofrecer sus productos.

Los concursos también tuvieron un lugar destacado durante los festejos. Niños, jóvenes y adultos participaron de las propuestas del Sombrero y Gorra Primaveral y del Peinado Loco, además de juegos y sorteos con premios para los participantes.

El comisionado municipal Cristian Abiakel destacó la respuesta de la comunidad y valoró especialmente la posibilidad de generar espacios para el encuentro de las familias.

“Fue una jornada pensada para que nuestros vecinos pudieran encontrarse, compartir y celebrar juntos. Nos pone muy contentos ver a tantas familias participando y disfrutando de las propuestas que preparamos, especialmente a nuestros jóvenes y a los más chicos”, expresó.

Asimismo, Abiakel señaló que este tipo de actividades permiten fortalecer los vínculos comunitarios y, al mismo tiempo, brindar un espacio de participación a los emprendedores de la localidad.

“Queremos seguir generando propuestas que nos permitan encontrarnos como comunidad y que también den lugar a nuestros artistas y emprendedores. Cada una de estas actividades se hace pensando en nuestra gente y en seguir construyendo una comunidad cada vez más unida”, agregó.

Desde la Comisión Municipal destacaron además el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero para la realización de las actividades.

Finalmente, Abiakel agradeció el respaldo recibido y señaló que “el acompañamiento del Gobierno provincial es muy importante para que desde las comunidades del interior podamos seguir generando este tipo de espacios para nuestros vecinos y nuestras familias”.

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