Causa Fürth: nuevos allanamientos y detenidos en la investigación por el millonario desfalco

A menos de 24 horas de que los principales imputados recuperaran la libertad bajo fianza, la causa sumó nuevos procedimientos. Entre las personas detenidas se trataría de una mujer de apellido Montoya, mientras uno de los allanamientos se realiza en un domicilio de calle Leopoldo Lugones 1134.

Hoy 16:29

La causa Fürth Automotores volvió a sumar movimiento este viernes con nuevos allanamientos y detenciones, en el marco de la investigación por el presunto desfalco millonario que afecta a la concesionaria.

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Según la información preliminar, se trataría de una mujer de apellido Montoya entre las nuevas detenidas. El allanamiento confirmado hasta el momento se realiza en un domicilio de Leopoldo Lugones 1134, señalado como una dirección vinculada a la mujer. Se aguardan mayores precisiones oficiales sobre el alcance del operativo y las medidas dispuestas en la causa.

Los nuevos movimientos se producen menos de 24 horas después de la resolución del juez de Control y Garantías Gastón Merino, quien rechazó el pedido de prisión preventiva para Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano y dispuso que recuperaran la libertad bajo cauciones de hasta $70 millones.

La decisión generó cuestionamientos por parte de la Fiscalía y la querella. El Ministerio Público Fiscal confirmó que apelará la resolución, al considerar que continúan vigentes los riesgos procesales y que todavía quedan medidas pendientes dentro de la investigación.

Tras esa resolución también comenzó a mencionarse la posibilidad de un pedido de juicio político contra el magistrado, aunque hasta el momento esa alternativa no fue formalizada. Mientras tanto, la investigación continúa bajo la hipótesis de una presunta asociación ilícita, con Caro señalado como supuesto jefe u organizador y Llado y Moyano como presuntos integrantes.

Durante las últimas audiencias, la Fiscalía sostuvo que el perjuicio económico bajo investigación superaría los $6.900 millones, mientras que el abogado querellante de Fürth Automotores, Marcelo Sgoifo, había señalado que la empresa ya habría desembolsado alrededor de $5.300 millones como consecuencia de las irregularidades detectadas.

La pesquisa busca establecer el alcance de las presuntas maniobras, reconstruir el movimiento de fondos y determinar la participación de las distintas personas vinculadas con el expediente. La investigación continúa y se esperan nuevas precisiones sobre las detenciones y el resultado del allanamiento realizado este viernes.