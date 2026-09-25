Conductor vive una pesadilla tras ser asaltado en Terra Village

Un conductor fue víctima de un asalto violento en Terra Village, donde tres hombres armados lo obligaron a continuar la marcha mientras huían.

Hoy 16:17

En un hecho alarmante, un conductor se convirtió en víctima de un asalto violento en Terra Village, un área reconocida por su actividad comercial. Este incidente, que ocurrió en la avenida Constitución, ha generado preocupación entre los residentes y comerciantes de la zona. Alejandro, el conductor afectado, relató su experiencia aterradora, donde tres hombres armados lo abordaron mientras realizaba un viaje aparentemente normal.

Según el relato de Alejandro, el viaje comenzó de manera rutinaria hasta que se encontró con una situación de peligro inminente. “Me llamaron para hacer un viaje, vinieron y me encañonaron”, expresó, describiendo la violencia y la sorpresa que sintió al ser asaltado. Los delincuentes, que llevaban mochilas, subieron al vehículo y rápidamente hicieron su intención clara al apuntarle con armas de fuego.

A medida que el asalto se desarrollaba, el conductor experimentó un miedo paralizante. “Me estaban apuntando, me daba miedo atropellar a alguien más que otra cosa. Así que me tiré del auto”, relató Alejandro. Este acto de valentía y desesperación subraya la gravedad de la situación y la amenaza constante que enfrentan los conductores en la región.

El momento culminante del asalto llegó cuando los delincuentes le dieron una orden aterradora: “acelerá, o te parto”. Esta amenaza de muerte no solo buscaba intimidarlo, sino que también reflejaba la desesperación de los delincuentes en su intento por escapar. La situación es un claro recordatorio de los riesgos que enfrentan los trabajadores del transporte en áreas con alta criminalidad.

La comunidad de Terra Village está en estado de alerta tras este incidente, con residentes que expresan su preocupación por la seguridad en la zona. La policía local ha sido notificada y se han implementado medidas para aumentar la vigilancia y prevenir futuros ataques. Los comerciantes también están considerando aumentar las medidas de seguridad para proteger tanto a sus clientes como a sus empleados.

Este violento robo subraya la necesidad de una respuesta más efectiva por parte de las autoridades para abordar la creciente criminalidad en la región. Es fundamental que se tomen acciones concretas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente de aquellos que dependen de la movilidad en su trabajo diario.