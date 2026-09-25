Detención de mujer con más de 54 kilos de droga en Catamarca

Gendarmería Nacional detuvo a una mujer y confiscó más de 54 kilos de droga, incluyendo marihuana y cocaína, durante un control en la Ruta Nacional 38 en Catamarca.

Hoy 15:29

Un reciente operativo llevado a cabo por efectivos de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional 38 ha resultado en la detención de una mujer y el secuestro de más de 54 kilos de estupefacientes. Este procedimiento se realizó en el kilómetro 628 de dicha ruta, donde los agentes del Escuadrón 67 “Catamarca” interceptaron un vehículo que se encontraba realizando un "tour de compras" entre las provincias de Salta y Mendoza.

Durante la inspección de los equipajes de los pasajeros, los gendarmes observaron varios peluches, cuyo peso y características generaron sospechas. A su vez, algunos de los juguetes emanaban un fuerte olor característico de la marihuana. Ante estas irregularidades, los efectivos decidieron profundizar la requisa y abrieron algunos de los peluches, lo que condujo al descubrimiento de paquetes ocultos en su interior.

La revisión exhaustiva permitió localizar envoltorios que contenían una sustancia vegetal y otros paquetes con una sustancia blanca compacta. Posteriormente, personal especializado llevó a cabo las pruebas pertinentes para identificar las sustancias encontradas. Los análisis confirmaron que se trataba de 49 kilos y 947 gramos de marihuana, así como 4 kilos y 275 gramos de clorhidrato de cocaína.

La droga era transportada en un vehículo diseñado para trasladar pasajeros en viajes de compras entre diferentes provincias. Tras el hallazgo, una mujer de edad avanzada fue detenida y puesta a disposición de la Justicia Federal de Catamarca. El caso fue informado al Juzgado Federal N.º 1 y a la Fiscalía Federal N.º 1 de Catamarca, que ordenaron el secuestro de los estupefacientes y otros elementos relevantes para avanzar con la investigación.

La causa se inició por una presunta infracción a la normativa vigente sobre estupefacientes y se mantendrá bajo investigación judicial. Gracias a este operativo, se logró impedir que la droga continuara su recorrido hacia su destino previsto, evidenciando la efectividad de los controles realizados por Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional 38.

Este tipo de operativos no solo son cruciales para la seguridad pública, sino que también subrayan el compromiso de las autoridades en la lucha contra el tráfico de drogas en el país. La colaboración entre diferentes organismos de seguridad es fundamental para desmantelar redes de narcotráfico y garantizar que la justicia actúe de manera efectiva ante este tipo de delitos.