Los Juríes: un auto quedó incrustado contra un camión en la Ruta 13 y su conductor fue hospitalizado

El siniestro ocurrió este viernes al mediodía, a unos tres kilómetros de Los Juríes. El Chevrolet terminó atrapado debajo del acoplado y su conductor debió ser rescatado por bomberos y trasladado al hospital.

Hoy 14:26

Un fuerte siniestro vial se registró este viernes, pasado el mediodía, sobre la Ruta Provincial 13, a pocos kilómetros de la ciudad de Los Juríes. Por causas que son materia de investigación, un automóvil impactó contra la parte trasera de un camión con acoplado y quedó atrapado debajo de la estructura.

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De acuerdo con los datos recabados por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 48, el transporte involucrado fue un Iveco con chasis y acoplado, conducido por Ponce, de 48 años, oriundo de Centeno, provincia de Santa Fe.

El camión circulaba en sentido norte-sur cuando, al encontrarse a unos tres kilómetros de Los Juríes, su conductor escuchó un fuerte impacto en la parte posterior del vehículo. Tras detener la marcha y descender para verificar lo ocurrido, encontró un Chevrolet gris incrustado en el acoplado.

El automóvil era conducido por Bigo, de 40 años, con domicilio en Tomás Young, quien quedó atrapado como consecuencia del violento impacto.

Ante la emergencia, se desplegó un operativo con participación de personal policial y una dotación de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron para liberar al conductor del rodado menor.

Bigo presentaba lesiones de consideración y, luego de recibir las primeras atenciones en el lugar, fue trasladado de urgencia al Hospital de Los Juríes, donde quedó internado bajo observación médica.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de la Circunscripción Judicial de Añatuya, Dra. Florencia Garzón, quien dispuso una serie de medidas para establecer cómo ocurrió el siniestro.

Entre ellas, ordenó la realización de un informe pericial sobre la mecánica del accidente, la entrevista al conductor del camión y el secuestro preventivo del automóvil Chevrolet, que quedó a disposición de la Justicia.