Informes tirarían por tierra los supuestos abusos al nene de Termas y ponen el foco en el padre

La abogada Nataly Montero, defensora de la madre del menor, indicó que los informes son contundentes y ahora el psicológico refuerza el planteo de una causa sin sustentos.

Hoy 13:53

La abogada Nataly Montero, defensora de la madre del menor, indicó que el resultado de las diferentes pericias van dando vuelta el relato impuesto desde el lado del padre y que beneficiaría a su defendida.

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No solo el examen físico realizado al menor en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires, sino que también las pericias psicológicas que se les realizó a los dos en Termas de Río Hondo, indicó la abogada Nataly Montero a Diario Panorama.

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“...capaz de manipular para conseguir sus fines llevado por ese impulso competitivo, en su fuerte deseo de superar al otro, de conseguir lo que se propone, siendo capaz de perder la sensibilidad de empatía con el otro”, indica el informe psicológico sobre el padre que se incluyó el jueves a la causa.

Informe psicológico del padre

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Relevamientos socioambientales tanto de la madre, como de uno de los detenidos, como así también de la escuela, que son positivos.

El menor además de ir a la escuela, realizaba actividades extracurriculares como aprender un idioma y práctica de deportes.

La orden de restricción que pesaba contra el padre se vencieron los tiempos, por lo que ya retornó a Mar del Plata a pesar de que desde el Ministerio Público Pupilar, la Dr. Silvia Geréz, había solicitado que no se permita por ahora la revinculación del padre con el menor mienstras no se esclarezca la cuestión de fondo.

Todos estos resultados indicarían al menos una manipulación de la parte del padre en contra de la madre del menor.

Lo más destacable de los resultados de las pericias, es que no habría sufrido abuso físico, eso quedó descartado por los especialistas del Garrahan

Garrahan

El informe realizado el pasado 25 de julio en el hospital Garrahan, no encontró lesiones ni indicios de abusos sexuales. El examen físico completo que se le realizó al menor, fue de resultado negativo a lo denunciado por el padre.

Su estado general era el de un niño con estado de salud bueno e incluso el progenitor señaló que acudía al colegio de manera normal, tenía amigos y su esquema de vacunas estaba completo.

La fecha de ingreso al hospital es de cuando el padre lo llevó y lo internó allí, sin haber comunicado a las autoridades en Santiago del Estero, lo cual motivó una denuncia y un pedido de paradero del mismo.



