Se encuentran abiertas las inscripciones para un taller de canto en la Casa del Bicentenario

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Hoy 13:17

La Municipalidad de La Banda invita a vecinos y aficionados a la música a participar del Taller de Canto a cargo de la profesora María Inés Cannata, una propuesta destinada a quienes deseen desarrollar y fortalecer sus habilidades vocales.

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Durante los encuentros se trabajarán diferentes aspectos vinculados al canto, la técnica vocal y el ensayo de canciones, brindando a los participantes herramientas para conocer y potenciar su voz. Para las prácticas, cada asistente podrá llevar la canción que desee interpretar y trabajar durante la clase.

Las actividades se desarrollan en la Casa del Bicentenario de La Banda los miércoles a las 19 y los sábados a las 9.30, ofreciendo diferentes alternativas para quienes deseen sumarse a la propuesta.

Asimismo, el taller cuenta con otro espacio de encuentro los viernes a las 19, en Irigoyen 235.

Esta iniciativa busca generar un espacio de aprendizaje y expresión artística a través de la música, promoviendo el desarrollo de las capacidades vocales y el acercamiento de la comunidad al canto.

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