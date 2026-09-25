Camionero enfrenta cargos de homicidio culposo tras accidente en Caimancito

Yoel Cabezas, un camionero de 24 años, ha sido imputado por homicidio culposo agravado tras un accidente en Caimancito, donde un choque dejó un saldo fatal.

Hoy 14:12

En un trágico suceso ocurrido en la localidad de Caimancito, un camionero de 24 años, identificado como Yoel Cabezas, ha sido formalmente imputado por el delito de homicidio culposo agravado debido a la conducción bajo los efectos del alcohol. Este incidente se produjo en la madrugada del pasado sábado, cuando el acusado, con un nivel de alcohol en sangre de 1,67 gramos por litro, manejaba su camión en la ruta nacional N° 34 y se cruzó de carril, impactando contra una camioneta. El choque resultó en la muerte instantánea de Miguel Ángel Guerrero, el conductor del otro vehículo, de 41 años.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) ha estado llevando a cabo una rigurosa investigación sobre este accidente. El agente fiscal Ernesto Lian Resúa, a cargo de la Fiscalía Especializada San Pedro Nº 2, ha recopilado pruebas que han permitido avanzar en la acusación formal. Entre las evidencias se incluye la prueba de alcoholemia que arrojó un resultado positivo, así como envases de bebidas alcohólicas encontrados en la cabina del camión durante la inspección.

Además, se ha determinado que el camionero circulaba con su Licencia Nacional de Conducir vencida, lo que agrava aún más su situación legal. Las pruebas recopiladas, que incluyen informes de Seguridad Vial y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, han sido fundamentales para la acusación de homicidio culposo y lesiones graves culposas agravadas, conforme a los artículos 84 bis y 94 bis del Código Penal de la Nación.

La Fiscalía solicitó prisión preventiva, y el Juzgado de Control aprobó esta solicitud, estableciendo que Yoel Cabezas deberá permanecer en prisión durante 30 días mientras continúa la investigación. Este caso ha suscitado un gran interés en la comunidad debido a su naturaleza trágica y las implicaciones legales que conlleva.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la mañana, cuando el sistema 911 recibió alertas sobre el choque entre un camión Mercedes Benz y una camioneta Chevrolet S10. Las ambulancias y el personal de Seguridad Vial llegaron rápidamente al lugar para atender la emergencia y cortar la circulación en la ruta, lo que causó un gran trastorno en el tráfico local.

Según las fuentes policiales, la mecánica del accidente indica que el camión, que se dirigía hacia el norte, se cruzó de carril y colisionó con la camioneta que viajaba en dirección opuesta. Este violento impacto provocó que ambos vehículos se salieran de la carretera, resultando en la destrucción del lado del conductor de la camioneta y dejando el camión colgando del puente sobre el arroyo Sauzalito, obstaculizando el tránsito durante varias horas.