El riesgo país subió a 602 puntos y los bonos argentinos cayeron hasta 1,2%

Los bonos soberanos en dólares registraron pérdidas y el riesgo país avanzó 23 unidades, hasta los 602 puntos básicos, su nivel más alto desde abril.

Hoy 12:54

Los mercados argentinos operaron este viernes con una marcada tendencia negativa, en una jornada en la que los bonos soberanos en dólares y las acciones registraron bajas, mientras el riesgo país avanzó hasta los 602 puntos básicos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A las 11:40, los bonos Bonares y Globales registraban una caída promedio del 1,2%, mientras que el índice elaborado por JP Morgan sumaba 23 unidades para Argentina. El indicador alcanzó así los 602 puntos básicos, su nivel más elevado desde el 7 de abril, luego de acumular diez jornadas consecutivas de subas.

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el S&P Merval retrocedía 0,8% hasta los 2.910.000 puntos, su nivel más bajo desde el 20 de agosto. Medido en dólares y tomando como referencia la cotización del contado con liquidación, el índice de acciones líderes también se ubicaba en mínimos del año, alrededor de los 1.800 puntos.

Desde Max Capital señalaron que uno de los principales datos de la jornada fue la caída de la actividad económica registrada en julio, que superó las expectativas y mostró una contracción cercana al 3% mensual. La firma también mencionó entre los factores seguidos por el mercado la licitación del Tesoro, la agenda del presidente Javier Milei en Nueva York y el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Según el análisis de la consultora, el Tesoro mantiene una estrategia basada en instrumentos de corto plazo, con el objetivo de evitar un incremento del riesgo crediticio en los bonos de mayor duración. Max Capital estimó que podría alcanzarse un rollover cercano al 100% a tasas de mercado.

En paralelo, los inversores siguieron las declaraciones realizadas por Milei durante su visita a Nueva York, donde afirmó que 2028 podría ser “el mejor año de la historia argentina” si consigue ser reelegido el próximo año.

Otro de los puntos destacados fue la aprobación en el Senado de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, aunque el proyecto sufrió modificaciones y deberá regresar a la Cámara de Diputados para continuar con su tratamiento legislativo.

En Wall Street, los principales índices estadounidenses operaban con bajas marginales, mientras que las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se mantenían en niveles elevados. En ese contexto, los ADR y las acciones de empresas argentinas negociadas en dólares mostraban mayoría de pérdidas.

Entre las principales bajas se encontraban los ADR de YPF, con un retroceso del 3% hasta los USD 51,99, y Vista Energy, que descendía 1,8%. La caída se produjo en una jornada en la que los precios internacionales del petróleo operaban en terreno negativo.

El mercado energético seguía de cerca las negociaciones y la posibilidad de una tregua entre Estados Unidos e Irán, mientras también persistía la preocupación por eventuales interrupciones en el suministro de petróleo desde Medio Oriente debido a los ataques de combatientes hutíes contra Arabia Saudita.

En ese contexto, el Brent para noviembre bajaba USD 1,08, equivalente al 1%, hasta los USD 105,52 por barril. Por su parte, el WTI retrocedía USD 1,68, un 1,8%, hasta los USD 92,93.

En lo que va de la semana, el Brent acumulaba una suba del 1,5%, mientras que el WTI registraba una caída acumulada del 7,4%.