Alerta en el barrio Belgrano: una cámara registró un robo en calle 3 de Febrero

Vecinos aseguran que el sospechoso estaría vinculado a otros episodios similares y piden reforzar la prevención en el sector.

Hoy 12:47

Un nuevo hecho delictivo fue denunciado en el barrio Belgrano, luego de que un hombre sustrajera una campera que se encontraba dentro del baúl de una motocicleta estacionada sobre calle 3 de Febrero.

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El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona, que captó el momento en que el sospechoso se acercó a la motocicleta y retiró la prenda que se encontraba en su interior.

Las imágenes comenzaron a circular entre los vecinos y podrían ser de utilidad para identificar al responsable y avanzar con la investigación del hecho.

De acuerdo con lo manifestado por residentes del sector, el sospechoso sería una persona a la que vinculan con otros robos ocurridos anteriormente en la zona. Además, expresaron preocupación porque, según señalaron, se trataría de alguien que podría tener comportamientos violentos.

Ante esta situación, los vecinos pidieron extremar las medidas de prevención y reforzar la seguridad en el sector, especialmente en aquellos puntos donde se registraron episodios similares.