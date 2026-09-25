Mirtha Legrand lleva una semana internada y dieron un nuevo parte sobre su salud

La conductora de 99 años permanece en el sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumonía.

Hoy 12:48

Mirtha Legrand es una de las figuras más queridas del espectáculo argentino y su salud despierta la atención de colegas, allegados y del público que la sigue desde hace décadas. La conductora, de 99 años, cumple una semana internada en el sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumonía, y este viernes la institución difundió un nuevo parte médico sobre su evolución.

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“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementado su actividad física con el equipo de Kinesiología”, dice el comunicado firmado por el director médico Enrique Echagüe y difundido pasado el mediodía.

Allí se expresa que la diva “continuará internada hasta completar su recuperación, para poder volver a sus actividades diarias”. Además, desde el sanatorio agradecieron especialmente “a todos la comprensión y respeto cómo informan sobre su estado”. Por último, concluyen en que “de no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico”.

Parte médico oficial

La información oficial llega 48 horas después del emitido el día miércoles, que reflejó una buena evolución de la neumopatía que motivó la internación y anticipó que Legrand permanecería en observación, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y la contención adecuados. Durante estos días, distintos integrantes de la familia la visitaron en el Mater Dei, ubicado sobre la calle San Martín de Tours, y tanto su bisnieta Ámbar de Benedictis y sus nietos Juana y Nacho Viale y su madre Marcela Tinayre pasaron por el centro médico en diferentes horarios.

En este sentido, Teleshow supo que Legrand está con kinesiólogo desde el lunes y que el equipo médico aguarda completar el ciclo de antibióticos para evitar recaídas antes de proyectar el posible alta médica.

Su ausencia también se hace sentir en las grabaciones de su propio programa, en el que se la vió por última vez en la emisión del 29 de agosto. Jimena Monteverde, la cocinera de La Noche de Mirtha, contó en Puro Show (El Trece) un detalle sobre su ánimo: “Sé que mira la tele y se quiere ir a su casa, así que está muy bien”. La chef aseguró que se mantiene al tanto de las novedades a diario, aunque el contacto directo está reservado para la familia y sus allegadas más cercanas.

La actual internación llegó cinco días después de una alta médica anterior. El 7 de septiembre, Legrand había ingresado al mismo sanatorio por un cuadro gripal que derivó en bronquitis, y dejó la clínica el domingo 13 para continuar los cuidados en su domicilio de la avenida del Libertador. Allí sufrió la nueva recaída que motivó la nueva internación el viernes pasado.

Juana Viale continúa reemplazando a su abuela

Este sábado 26 de septiembre, desde las 21.30, Juana Viale conducirá La Noche de Mirtha con una mesa que combina humor, actuación y música en vivo. La acompañarán Agustín “Rada” Aristarán, que atraviesa uno de los momentos de mayor exposición de su carrera entre el estreno de su unipersonal Chanta y su rol en Otro día perdido; la actriz Cecilia Dopazo, con más de tres décadas de trayectoria entre cine, televisión y teatro; el cantante CAE, exvocalista de la banda Bravo y ganador del Festival de Viña del Mar en 1997; y el fotógrafo Gabriel Machado, que este año debutó en teatro con El curioso incidente del perro a medianoche.

El domingo 27, desde las 14.00, Juana estará al frente de Almorzando con Juana, con una mesa que reunirá al humorista Coco Sily, al actor Ludovico Di Santo, conocido por su paso como galán en Rebelde Way, y a Sergio Gonal, uno de los rostros más reconocibles del humor argentino desde su explosión en los noventa en Videomatch. También estará Carolina Kopelioff, protagonista de la miniserie Cautiva, y el cierre musical quedará a cargo del cantante venezolano Carlos Baute, radicado temporalmente en Buenos Aires por su participación como jurado en Es mi sueño.