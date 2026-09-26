Dolor en el mundo del boxeo mexicano tras fallecer un pugilista de 26 años

Arturo “Lobito” Torres murió tras varios días en coma al ser noqueado. El pugilista se desvaneció en el ring durante el combate que se llevó a cabo el 19 de septiembre en Mexicali.

Hoy 06:29

El boxeo mexicano está de luto por la muerte de Arturo 'Lobito' Torres, quien falleció a los 26 años después de permanecer casi una semana en coma tras sufrir un coágulo en el cerebro al término de una pelea en Mexicali.

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El joven pugilista enfrentó a Gilberto 'Torito' García el pasado 19 de septiembre en el Parque Vicente Guerrero. Luego de que el réferi detuvo el combate, Torres se desvaneció y tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital General de Mexicali, donde llegó inconsciente y presentó convulsiones.

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Los médicos detectaron un coágulo cerebral y lo sometieron a una intervención quirúrgica. Un día después, su hermano Ángel Torres informó que la operación había sido exitosa, aunque el boxeador permanecía en coma inducido y bajo vigilancia médica debido a la gravedad de su estado.

Durante los días siguientes, familiares, compañeros y integrantes de la comunidad boxística permanecieron atentos a su evolución, mientras en Mexicali se multiplicaban los mensajes de apoyo para el joven.

La Liga de Boxeo Amateur de Mexicali incluso organizó una función a beneficio para ayudar a sus familiares con los gastos derivados de su atención médica. Tras varios días de incertidumbre, la noticia de su muerte puso fin a la espera y provocó muestras de solidaridad hacia la familia del 'Lobito'.