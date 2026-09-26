Quimsa pone en venta sus abonos para la temporada 2026/27: precios y cómo comprarlos

La Fusión lanzó una promoción especial para quienes compren sus abonos hasta el 2 de octubre. El debut como local será ante Platense en el Estadio Ciudad.

Hoy 11:58

La Asociación Atlética Quimsa puso en venta los abonos para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquet, con valores promocionales para quienes los adquieran durante los primeros días.

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La venta comenzará este lunes y se extenderá hasta el 2 de octubre con precios especiales para las distintas ubicaciones del Estadio Ciudad.

Los precios de los abonos hasta el 2 de octubre

Platea Este Alta: $169.000

$169.000 Platea Norte/Oeste: $215.000

$215.000 Platea Este Baja: $285.000

A partir del 3 de octubre, los valores serán:

Platea Este Alta: $179.000

$179.000 Platea Norte/Oeste: $229.000

$229.000 Platea Este Baja: $299.000

Los abonos podrán adquirirse en la secretaría del club, de lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 18 a 20.30.

Quimsa prepara su debut como local

La Fusión ya tiene confirmado su primer partido como local de la nueva temporada. Será el sábado 3 de octubre ante Platense, en el Estadio Ciudad.

El equipo dirigido por Lucas Victoriano viene de cerrar su preparación con una victoria sobre Atenas de Córdoba por 80-52 en Bell Ville y ahora ultima detalles para el comienzo de una nueva campaña en la Liga Nacional.