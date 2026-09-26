Lando Norris pidió una sanción para Franco Colapinto: “Esa forma de conducir no merece estar en la Fórmula 1”

El piloto de McLaren quedó fuera de carrera después de ser impactado por Pierre Gasly, quien a su vez había sido golpeado por el argentino

Hoy 12:20

El accidente que protagonizó Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán generó fuertes críticas dentro de la Fórmula 1. Uno de los más contundentes fue Lando Norris, quien quedó fuera de carrera después de que el Alpine del argentino impactara contra el auto de Pierre Gasly y provocara una carambola que también involucró al McLaren.

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El incidente ocurrió en la vuelta 36, durante el relanzamiento posterior al ingreso del Safety Car. Con el pelotón nuevamente compacto, Colapinto intentó avanzar desde el décimo lugar, pero bloqueó los neumáticos y perdió el control de su Alpine.

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El argentino impactó contra el costado izquierdo del auto de Gasly, que se cruzó en la pista y terminó chocando contra el McLaren de Norris. Los tres pilotos quedaron fuera de competencia.

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La fuerte crítica de Norris

Después de abandonar, el británico cuestionó duramente la maniobra y consideró que la FIA debería tomar medidas más severas ante este tipo de incidentes.

“No lo he visto. Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. Es una imprudencia. Esta gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1”, expresó Norris.

El abandono representó un golpe importante para McLaren, que perdió a uno de sus pilotos en una carrera en la que buscaba sumar puntos.

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Colapinto reconoció el error y pidió disculpas

A diferencia de Norris, Colapinto asumió inmediatamente la responsabilidad por lo ocurrido y no buscó justificar la maniobra.

“Simplemente un gran error. Bloqueé completamente con los neumáticos fríos y los frenos fríos y quedé fuera de control. No hay mucho más que decir aparte de pedirle disculpas al equipo, a Pierre y también a Lando”, explicó el argentino después de la carrera.

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El incidente dejó a los dos Alpine fuera de competencia y también terminó con la carrera de Norris.

Para Alpine, el resultado fue especialmente doloroso porque Gasly había largado séptimo y Colapinto noveno, por lo que ambos tenían posibilidades de sumar puntos. Ahora, además de analizar los daños en los dos autos, el equipo deberá esperar la resolución de