La reacción de Gasly y el mensaje de Alpine tras el choque de Colapinto en Bakú

El francés no ocultó su frustración después del incidente que dejó afuera a los dos Alpine. El argentino asumió la responsabilidad y pidió disculpas, mientras que la escudería respondió en redes con una imagen que resumió el duro final.

Hoy 12:14

El Gran Premio de Azerbaiyán terminó de la peor manera para Alpine. La escudería francesa tenía a sus dos pilotos en condiciones de pelear por puntos, pero un incidente protagonizado por Franco Colapinto en el relanzamiento terminó con los autos del argentino y Pierre Gasly fuera de carrera.

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El francés expresó su frustración apenas quedó fuera de competencia. “Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Cuántos puntos se fueron...”, lamentó por radio mientras comprobaba los daños en su monoplaza.

Desde el box intentaron contenerlo con un breve mensaje: “Perdón por eso, compañero”.

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Más tarde, Gasly fue consultado por lo ocurrido y confirmó que Colapinto se había disculpado. Sin embargo, el francés se mostró todavía muy molesto por una situación que terminó con las posibilidades de sumar de ambos autos.

“Sí, se disculpó”, respondió cuando le preguntaron por el argentino.

Colapinto asumió la responsabilidad

El piloto argentino reconoció rápidamente su error y pidió disculpas tanto a su compañero como al equipo.

“Fue un error grave, le pido disculpas al equipo”, expresó Colapinto después de la carrera.

El incidente ocurrió durante el relanzamiento posterior al ingreso del auto de seguridad. Colapinto bloqueó al momento de frenar y terminó impactando contra el Alpine de Gasly, que posteriormente chocó contra el McLaren de Lando Norris.

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Los tres pilotos quedaron fuera de competencia.

El golpe resultó especialmente costoso para Alpine porque sus dos autos habían mostrado un buen rendimiento durante todo el fin de semana. Gasly había largado séptimo y Colapinto noveno, después de que ambos consiguieran avanzar a la Q3.

El mensaje de Alpine en redes

La escudería también reaccionó después del doble abandono, aunque eligió hacerlo con pocas palabras.

La primera publicación de Alpine tras la carrera mostró una imagen de uno de sus monoplazas visto desde atrás, acompañada por la sigla “DNF”, utilizada en Fórmula 1 para indicar que un piloto no terminó la carrera.

El mensaje se completó con dos corazones rotos, uno por cada auto que quedó fuera de competencia.

La imagen resumió el contraste de un fin de semana que había comenzado con expectativas importantes para la escudería y terminó con sus dos pilotos abandonando en el mismo incidente.

Alpine se fue de Bakú sin puntos, después de haber colocado a Gasly y Colapinto entre los diez primeros de la parrilla y de mostrar durante buena parte del Gran Premio un ritmo que les permitía aspirar a sumar.