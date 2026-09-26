La temperatura ideal para ahorrar energía en el hogar

Establecer la temperatura ideal en el hogar puede resultar en un ahorro significativo en las facturas de energía. Según la Secretaría de Energía de Argentina, ajustar el termostato puede reducir el consumo eléctrico hasta un 20%.

Hoy 18:12

En la actualidad, la temperatura ideal para gastar menos en el hogar es un tema relevante dado el aumento de los costos de energía en Argentina. Con el invierno de 2023 marcando temperaturas récord, muchos hogares enfrentan el desafío de equilibrar la comodidad térmica con el ahorro económico.

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en 2022 revela que mantener la calefacción entre 18°C y 20°C puede reducir el consumo de energía en un 20% en comparación con temperaturas más altas. Esto no solo es beneficioso para el bolsillo, sino también para el medio ambiente.

Durante el verano, la situación se invierte. La misma investigación sugiere que ajustar el aire acondicionado a 24°C o 25°C puede resultar en un ahorro considerable en las facturas eléctricas. Además, cada grado adicional de refrigeración puede aumentar el consumo en un 10%.

Además de ajustar la temperatura, la correcta aislación de las viviendas es fundamental. Mejorar el aislamiento térmico puede evitar pérdidas de calor en invierno y mantener la frescura en verano, lo que reduce la necesidad de calefacción y refrigeración.

El uso de ventiladores de techo también puede ser una alternativa efectiva. Estos dispositivos, cuando se utilizan en la dirección correcta, ayudan a distribuir el aire frío o caliente de manera más eficiente, lo que permite mantener la temperatura deseada sin un alto consumo energético.

Finalmente, es importante mencionar que la programación de termostatos inteligentes puede optimizar aún más el consumo energético. Estos dispositivos permiten ajustar la temperatura según las rutinas diarias, asegurando que el sistema de calefacción o refrigeración funcione únicamente cuando es necesario.