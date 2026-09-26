Presupuesto 2027: el gasto por empleado del Congreso se acercará a los $6 millones mensuales

El proyecto enviado por el Gobierno contempla más de $1 billón para el funcionamiento del Poder Legislativo.

Hoy 18:23

El proyecto de Presupuesto 2027 establece una asignación de $1,079 billones para el funcionamiento del Congreso, un monto que, distribuido sobre la cantidad de trabajadores prevista para el próximo año, arroja un costo promedio cercano a los $6 millones mensuales por empleado.

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La iniciativa contempla al mismo tiempo una reducción de la planta de personal. De acuerdo con las cifras incluidas en el proyecto, el Poder Legislativo pasaría de 13.454 a 12.978 trabajadores, lo que representa una disminución de 476 cargos, equivalente al 3,5%.

La mayor parte de esa reducción se concentraría en la Cámara de Diputados, que pasaría a tener 4.135 empleados, es decir, 422 menos que en la actualidad. En el Senado, en cambio, la estructura prácticamente no tendría modificaciones y quedaría en torno a los 5.018 trabajadores.

El presupuesto total previsto para el Congreso se distribuye principalmente entre gastos corrientes e inversiones. De los $1,079 billones autorizados, unos $995.184 millones corresponden a gastos corrientes, mientras que $84.515 millones están destinados a gastos de capital.

Dentro de los gastos corrientes se encuentran las remuneraciones y los gastos necesarios para el funcionamiento de las cámaras y los distintos organismos que integran el Poder Legislativo.

Así, pese a la reducción proyectada en la cantidad de trabajadores, el incremento de los recursos asignados al Congreso eleva el gasto promedio asociado a cada empleado a una cifra cercana a los $6 millones por mes, según surge de la distribución presupuestaria para 2027.

El proyecto deberá ahora atravesar el debate parlamentario, donde los legisladores analizarán las partidas destinadas al Poder Legislativo junto con el resto de los recursos y gastos previstos por el Gobierno para el próximo año.