“Nos vemos en un rato”: Lali mostró el Monumental antes de su tercer River del año

La artista publicó una serie de fotos desde el estadio, donde esta noche se presentará ante más de 80.000 personas con entradas agotadas.

Hoy 18:34

Lali Espósito publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos desde el estadio Monumental junto al mensaje “NOS VEMOS EN UN RATO!!!!”, en la previa del tercer concierto del año en River Plate, que esta noche cerrará su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”. Las imágenes muestran a la cantante recorriendo el escenario con el micrófono en la mano, en un estado que oscila entre la concentración y la euforia.

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Las imágenes publicadas este sábado retratan un recorrido minucioso por las instalaciones del Monumental antes de que lleguen los más de 80.000 espectadores que agotaron una vez más las entradas del show. En una de las fotos, Lali aparece sola en el centro del escenario, de cuerpo entero, con el micrófono en la mano y las gradas del estadio al fondo —donde se lee claramente “River Plate”—, como si ensayara ante un público invisible. En otra, tomada en blanco y negro desde altura, su silueta proyecta una sombra larga sobre el piso del escenario vacío, con la campera de cuero abierta y las botas de caña alta como único sonido visual de la imagen.

El look que eligió para la visita previa al show combina una campera de cuero marrón oversize, un top blanco, minifalda de jean azul con botones dorados y botas de caña alta negras con taco. En varias de las fotos suma anteojos de sol de carey con cristales verdes. Una de las imágenes la capta con el gesto de “rock” hecho con la mano izquierda y el micrófono en la derecha, con una sonrisa que no parece forzada. Otra, tomada en contrapicado con el sol impactando directamente en el lente, la muestra levantando el micrófono con ambos brazos en una pose que domina el encuadre. La foto más dinámica de la serie la congela en pleno movimiento de cabeza, con el pelo negro volando horizontalmente, en un primer plano con el estadio difuminado detrás.

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Una de las imágenes, en blanco y negro y tomada desde el escenario hacia el campo, revela la escala del operativo técnico que precede a la noche: decenas de bailarines, camarógrafos y técnicos trabajan sobre la pasarela en forma de herradura que se extiende hacia el campo. La foto de Lali subiendo las escaleras del escenario con la lengua afuera y el equipo moviéndose a su alrededor captura el clima de esa jornada de preparativos.

Este tercer River del año se suma a los shows del 6 y 7 de junio en el mismo estadio, que reunieron más de 160.000 personas en dos noches. La noticia del nuevo sold out llegó a Espósito mientras ensayaba con su equipo. “Che, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno, qué emoción, me quedé tiesa”, expresó la cantante, visiblemente conmovida, según recogió Infobae. Luego extendió el reconocimiento: “Agradecerles a ustedes por una vez más hacer todo este show que realmente implica un montón de seres humanos, cabeza, tiempo, energía, y yo sé que cada uno lo da todo”, sostuvo frente a los integrantes del equipo de producción.

Con esta fecha, la gira suma ocho estadios agotados en total: cinco en el estadio de Vélez Sarsfield durante 2025 y tres en River a lo largo de este año. El disco que motivó la gira superó las 140 millones de reproducciones y alcanzó el Top 5 Global de Spotify.