Karina Milei tomó el control de las negociaciones para contener las tensiones por el Presupuesto y el PRO

Con Javier Milei en Estados Unidos, la secretaria general de la Presidencia quedó al frente de las gestiones para ordenar las diferencias dentro de La Libertad Avanza y recomponer el diálogo con el PRO, en medio de los cruces por el Presupuesto 2027 y los cambios en discapacidad.

Hoy 19:51

Mientras Javier Milei permaneció gran parte de la semana en Estados Unidos por su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, su hermana Karina Milei concentró en Buenos Aires las gestiones destinadas a encauzar las diferencias que surgieron dentro del oficialismo y con sus aliados parlamentarios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El foco estuvo puesto principalmente en las modificaciones incorporadas al Presupuesto 2027, en particular las vinculadas con las partidas destinadas a discapacidad, que generaron cuestionamientos de dirigentes de La Libertad Avanza y del PRO.

En ese contexto, Karina Milei decidió no viajar a Nueva York junto al Presidente para participar de la mesa política en Casa Rosada y seguir de cerca las negociaciones legislativas. La situación también estuvo atravesada por las diferencias públicas de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

Bullrich había cuestionado que las modificaciones al capítulo de discapacidad del Presupuesto no hubieran sido discutidas previamente dentro de la mesa política. La senadora sostuvo que la falta de información previa complicaba las negociaciones con los distintos bloques del Congreso.

Después de esos cruces, Karina Milei convocó a Bullrich y a otros integrantes del bloque libertario a una cena, en un encuentro que los participantes definieron como de carácter social y que sirvió para distender el vínculo entre los integrantes del oficialismo.

La secretaria general también intervino en la relación con el PRO, en un momento en que ambos espacios mantienen conversaciones sobre acuerdos legislativos y electorales. La reunión entre representantes de La Libertad Avanza y el partido que conduce Mauricio Macri estuvo en duda hasta último momento, pero finalmente se concretó con la participación de Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, mientras que las gestiones estuvieron encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El vínculo entre ambos espacios quedó afectado por las diferencias en torno al capítulo de discapacidad del Presupuesto. El PRO cuestionó públicamente las modificaciones y sostuvo que “el Gobierno se equivocó”, aunque manifestó que continuaría acompañando las medidas que considere necesarias para sostener el rumbo económico.

Frente a las críticas, el oficialismo avanzó con una nueva propuesta específica sobre discapacidad. El texto contempla actualizaciones mensuales por inflación para las pensiones no contributivas, garantiza la continuidad de la cobertura médica y mantiene el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, según la información difundida durante las negociaciones.

El objetivo del Gobierno es que esa nueva redacción permita alcanzar acuerdos con sectores aliados y avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027, mientras continúan las conversaciones políticas de cara a 2027.

En paralelo, las diferencias entre el PRO y La Libertad Avanza también se trasladaron al terreno electoral. El lanzamiento de Hernán Lacunza como candidato presidencial del PRO agregó otro elemento a una relación en la que todavía persisten diferencias sobre la estrategia electoral y la posibilidad de acuerdos entre ambos espacios.

Así, con el Presidente fuera del país durante buena parte de la semana, Karina Milei quedó en el centro de las negociaciones políticas en Buenos Aires, con el desafío de mantener alineado al oficialismo y sostener el diálogo con los bloques que resultan relevantes para la agenda legislativa del Gobierno.