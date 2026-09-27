Cayó una avioneta con cinco personas en Córdoba: dos menores resultaron heridos

La aeronave se precipitó sobre una zona de monte de difícil acceso, cerca del aeródromo de Coronel Olmedo. Dos jóvenes que llegaron antes que los equipos de emergencia guiaron el rescate de los ocupantes atrapados entre la vegetación.

Hoy 22:11

Cinco personas, entre ellas tres adultos y dos menores de edad, quedaron atrapadas este domingo tras la caída de una avioneta en una zona de monte ubicada en el sur de la ciudad de Córdoba. Todos los ocupantes sobrevivieron al accidente, aunque varios resultaron heridos y debieron ser trasladados a distintos centros de salud.

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El siniestro ocurrió pasadas las 13.30, cuando una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG, se precipitó sobre una zona de abundante vegetación próxima a la avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9 y medio, en inmediaciones del aeródromo de barrio Coronel Olmedo.

La aeronave terminó entre árboles y plantas luego de desplazarse varios metros desde el punto de impacto. Según los primeros testimonios, el acceso hasta el lugar fue complicado debido a la densidad de la vegetación, por lo que los primeros en llegar fueron dos jóvenes de la zona, Ezequiel y Lucas Asoli, quienes se internaron en el monte luego de recibir el aviso sobre el accidente.

Los hermanos lograron ubicarse siguiendo los gritos de uno de los menores atrapados. “Nos metimos en el medio del monte, un nene nos contestó gritando y nos guiamos por eso. Cuando llegamos, encontramos a un nene arriba de un ala, con la cabeza cortada”, relataron.

Una vez que pudieron acercarse a la aeronave, los jóvenes colaboraron con la asistencia inicial hasta la llegada de los equipos de emergencia. La estructura de la avioneta había quedado seriamente dañada y, para poder retirar al piloto, fue necesario sacar el techo de la cabina.

Posteriormente arribaron al lugar efectivos policiales, personal de la Subdirección General de Bomberos de la Provincia y equipos del servicio de emergencias 107, que desplegaron el operativo de rescate y traslado.

Los dos menores fueron llevados conscientes al Hospital de Niños, donde quedaron internados. En tanto, los tres adultos presentaban distintas lesiones, entre ellas golpes, cortes en la cabeza y una presunta fractura de brazo, por lo que fueron derivados a los hospitales San Roque y de Urgencias.

La aeronave involucrada es una Piper Comanche 250, un monomotor de ala baja con tren de aterrizaje retráctil. Según la información técnica consignada, su capacidad oficial es de cuatro pasajeros, mientras que en el vuelo accidentado viajaban cinco personas. Este aspecto quedó entre los elementos que deberán ser analizados durante la investigación.

En las primeras horas posteriores al accidente también circuló entre vecinos la posibilidad de una falla mecánica, aunque por el momento no existe una confirmación oficial sobre las causas que provocaron la caída.

La zona permanece bajo custodia policial y fue acordonada para preservar el lugar del siniestro. En tanto, las actuaciones judiciales deberán continuar en el ámbito correspondiente por tratarse de un accidente aéreo, mientras que la investigación técnica quedará a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).