Argentina cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un histórico segundo puesto en el medallero

La delegación argentina terminó detrás de Brasil y consiguió 81 medallas de oro, 87 de plata y 125 de bronce. El conjunto anfitrión celebró títulos en natación, hockey, gimnasia, canotaje, atletismo, deportes de combate y distintas disciplinas individuales y por equipos.

Hoy 20:01

Argentina cerró su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una destacada actuación y finalizó en el segundo puesto del medallero general, con 81 medallas de oro, 87 de plata y 125 de bronce, para alcanzar un total de 293 preseas.

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La delegación anfitriona quedó detrás de Brasil, que terminó en la cima con 122 oros y 312 medallas, mientras que Colombia completó el podio con 69 doradas y 192 preseas. El equipo argentino estuvo representado por 658 atletas y mejoró ampliamente la cosecha de oros conseguida en Asunción 2022, donde había obtenido 58.

La jornada final tuvo como última medalla dorada argentina a Los Gladiadores, que igualaron 27-27 ante Chile y se aseguraron el primer lugar por diferencia de gol. Los trasandinos se quedaron con la medalla de plata y Brasil completó el podio.

En waterpolo, en cambio, Argentina no pudo quedarse con ninguna de las finales: el seleccionado femenino perdió 12-5 ante Brasil, mientras que en la rama masculina la victoria también fue para la delegación brasileña, por 16-15.

Una cosecha de oros en múltiples disciplinas

La natación fue uno de los grandes motores de la producción argentina. Macarena Ceballos conquistó los 50, 100 y 200 metros pecho, mientras que Cecilia Dielecke se impuso en los 50 y 100 metros espalda. En esta última prueba, además, estableció un récord de los Juegos con un registro de 1m00s61.

Ambas también integraron, junto a Laila Chain y Andrea Berrino, el equipo que ganó el relevo femenino 4x100 metros combinado. A esa producción se sumó el oro de Malena Santillán en los 200 metros espalda.

La primera medalla dorada para Argentina había llegado en esgrima, con Pascual María Di Tella, quien derrotó 15-12 al venezolano Eliecer Romero en la final de sable individual. A lo largo del torneo también se consagraron Augusto Servello en florete, Clara Isabel Di Tella en espada y los equipos argentinos de sable masculino y femenino.

En hockey sobre césped, la delegación nacional completó una actuación perfecta. Las Leonas golearon 5-0 a Chile en la final femenina, mientras que Los Leones derrotaron 3-1 al mismo rival para quedarse con el oro masculino.

La gimnasia artística también tuvo una actuación sobresaliente. El equipo femenino argentino ganó la competencia por conjuntos y terminó con una supremacía brasileña que se había extendido durante más de tres décadas. Además, Julieta Lucas consiguió el oro en el concurso completo individual y también se impuso en paralelas y suelo, mientras que Emilia Acosta fue campeona en salto.

El canotaje aportó una importante cantidad de títulos en la recta final de los Juegos. Argentina conquistó los K4 de 500 metros femenino y masculino, además de los títulos de Aramís Sánchez y Santiago Piedras en C2 500 metros y Manuel Tripano en C1 de slalom paralelo.

En atletismo, Micaela Levaggi consiguió dos medallas de oro, en los 1.500 y 5.000 metros, mientras que el relevo mixto 4x400 también se consagró campeón.

La cosecha se extendió además al ciclismo, el tiro, la lucha, el judo, el rugby seven, el tenis de mesa, el raquetbol, el pádel, el surf, el wakeboard, el pentatlón moderno, el bowling, la escalada deportiva, el taekwondo, la pelota vasca, la vela, el karate y los deportes electrónicos.

Entre los títulos más destacados estuvieron los de Daniela Arias, campeona en EA Sports FC femenino, y el seleccionado argentino que ganó el torneo de Valorant.

Los 81 oros de Argentina

Pascual María Di Tella — Esgrima, sable individual masculino. Macarena Ceballos — Natación, 100 metros pecho. Cecilia Dielecke — Natación, 50 metros espalda. Joel Contreras — Ciclismo MTB, cross-country olímpico. Julieta Lucas — Gimnasia artística, all around. Equipo femenino — Gimnasia artística, por equipos. Cecilia Dielecke — Natación, 100 metros espalda. Clara Isabel Di Tella — Esgrima, espada individual. Macarena Ceballos — Natación, 200 metros pecho. Augusto Servello — Esgrima, florete individual. Dielecke, Chain, Ceballos y Berrino — Natación, 4x100 metros combinado. Daniela Arias — Esports, EA Sports FC. Mateo Kalejman — Ciclismo de ruta, contrarreloj individual. Juliette Duhaime — SUP, sprint. Santino Basaldella — SUP, sprint. Juan Segundo Rodríguez — Patinaje artístico, libre. Fernanda Russo y Julián Gutiérrez — Tiro, rifle de aire 10 metros mixto. Benjamín Gader — Patinaje de velocidad, 5.000 metros. Emilia Acosta — Gimnasia artística, salto. Julieta Lucas — Gimnasia artística, paralelas. Malena Santillán — Natación, 200 metros espalda. Macarena Ceballos — Natación, 50 metros pecho. Santino Basaldella — SUP, técnico. Catalina Serio — Pentatlón moderno, individual. Juliette Duhaime — SUP, técnico. Mara Kucharski — Tiro, skeet. Pascual Di Tella, Tomás Alitisz, Santino Pérez y Juan Bacha — Esgrima, sable por equipos masculino. Julieta Lucas — Gimnasia artística, suelo. Villanueva, Chávez, Quirno, Brito, Pensa y Riveiro — Esports, Valorant. Rodrigo Enríquez y Santino Menín — Remo, doble peso ligero masculino. Fernanda Russo — Tiro, rifle de aire 10 metros. Julieta Benedetti — Ciclismo de ruta. Julián Gutiérrez — Tiro, rifle de aire 10 metros. Candela Espinosa, Catalina Borrelli, María Perroni y María Pérez — Esgrima, sable femenino por equipos. Alexis Plakoudakis — Bolos, individual masculino. Agustín Destribats — Lucha, 65 kg masculino. Pablo Surace y Abel Benedetto — Judo, Katame No Kata. Alexis Eberhardt — Tiro, 50 metros rifle tres posiciones. Eugenia de Armas — Wakeboard, femenino. Ulf Ditsch — Wakeboard, masculino. Tobías Giorgis — Esquí náutico, salto masculino. Lucía Falasca — Vela, ILCA 6 femenino. Arsen Julfalakyan — Lucha grecorromana, hasta 77 kg. Selección Argentina femenina de handball — Handball femenino. Selección Argentina femenina de rugby — Rugby Seven. Selección Argentina masculina de rugby — Rugby Seven. Los Leones — Hockey sobre césped masculino. Las Leonas — Hockey sobre césped femenino. Micaela Levaggi — Atletismo, 1.500 metros femenino. Marcos Méndez y Rubén Ramos — Ciclismo de pista, Madison masculino. Alejo Suter — Escalada deportiva, boulder masculino. José Luis Acuña — Taekwondo, hasta 68 kg masculino. Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo — Tenis de mesa, dobles masculino. Horacio Cifuentes — Tenis de mesa, individual masculino. Micaela Levaggi — Atletismo, 5.000 metros femenino. Manuel Tripano — Canotaje, C1 slalom paralelo masculino. María José Vargas — Ráquetbol, individual femenino. Magdalena Garro, Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto — Canotaje, K4 500 metros femenino. Agustín Vernice, Vicente Vergaugen, Gonzalo Carreras y Rubén Voisard Rézola — Canotaje, K4 500 metros masculino. Aramís Sánchez y Santiago Piedras — Canotaje, C2 500 metros masculino. María José Vargas y Valeria Centellas — Ráquetbol, dobles femenino. Natalia Méndez y Diego García — Ráquetbol, dobles mixto. Lis García y Cynthia Pinto — Pelota vasca, paleta goma trinquete femenino. Agustín Pinti, María Florencia Lamboglia, Elián Larregina y Megan Powell — Atletismo, 4x400 metros mixto. Facundo Andreasen y Alfredo Villegas — Pelota vasca, paleta goma trinquete masculino. Brenda Rojas — Canotaje, K1 500 metros femenino. Agustín Vernice — Canotaje, K1 1000 metros masculino. Brenda Rojas y Agustín Vernice — Canotaje, K2 500 metros mixto. Sabrina Zuccoli y Joaquín Gallardo — Canotaje, C2 500 metros mixto. Isabella Assmann — Surf, bodyboard femenino. Brenda Rojas y Magdalena Garro — Canotaje, K2 500 metros femenino. Agustín Vernice y Gonzalo Carreras — Canotaje, K2 500 metros masculino. Aramís Sánchez — Canotaje, C1 500 metros masculino. Brenda Rojas — Canotaje, K1 200 metros femenino. Belén Casetta — Atletismo, 3000 metros con obstáculos femenino. Kevin Molina — Karate, kumite masculino. Victoria Vílchez y María Belén Mosca — Pádel, dobles femenino. Joaquín Muñoz Larreta — Surf, shortboard masculino. María Vargas, Natalia Méndez y Valeria Centellas — Racquetball, equipos femenino. Lautaro Midon — Tenis, singles masculino. Los Gladiadores — Handball masculino.

Un segundo puesto con historia

Con 293 medallas, Argentina terminó como escolta de Brasil y por encima de Colombia. Más allá de la actuación en Santa Fe, la campaña permitió que el país alcanzara las 663 medallas de oro históricas en los Juegos Suramericanos.

La última vez que Argentina había terminado en lo más alto del medallero había sido en Buenos Aires 2006, cuando consiguió 107 oros, 96 platas y 93 bronces. Ahora, como local nuevamente, la delegación albiceleste cerró la competencia con una nueva marca histórica y el segundo lugar general.