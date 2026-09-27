La interminable racha negra que dejó a Güemes al borde del abismo en la Primera Nacional

El Gaucho cayó 2-0 ante Quilmes y profundizó su crisis comprometiendo cada vez más su permanencia en la segunda categoría del fútbol argentino.

Hoy 12:05

La situación de Güemes se complica cada vez más en la Primera Nacional. El conjunto santiagueño perdió este sábado 2-0 ante Quilmes, por la fecha 31, y extendió a 15 partidos su racha sin victorias, con 11 derrotas y cuatro empates.

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El último festejo del Gaucho se remonta al domingo 7 de junio, cuando derrotó 1-0 a Deportivo Maipú en La Isla. En aquella oportunidad, el único gol del encuentro fue convertido en contra por Aron Agüero.

Desde entonces, Güemes no volvió a sumar de a tres y la extensa racha negativa lo dejó en una situación cada vez más delicada en la lucha por la permanencia.

Tres entrenadores y una misma racha

La mala serie comenzó durante el ciclo de Pablo “Cholo” Guiñazú, quien había asumido luego de la salida de Juan Vita.

El exfutbolista tuvo un breve paso por el club y presentó su renuncia después de la derrota ante Tristán Suárez. Luego llegó Mario Gómez, quien actualmente conduce al equipo, aunque todavía no pudo cortar la seguidilla sin triunfos.

Güemes, último y obligado a sumar

Con la derrota ante Quilmes, el Gaucho quedó último con 23 puntos, a siete unidades de Chacarita, que suma 30 y también se encuentra en zona de descenso.

Por encima aparecen Patronato, con 31 puntos; Nueva Chicago, con 33; Almagro, con 35; y Agropecuario, con 36, aunque tienen un partido menos.

Con solamente 15 puntos en juego, el margen de error para Güemes es mínimo. El equipo santiagueño necesita comenzar a ganar y, además, esperar resultados favorables de sus rivales directos para mantener sus posibilidades de continuar en la Primera Nacional.

Lo que le queda a Güemes

Fecha 32: vs. Colegiales (local)

vs. Colegiales (local) Fecha 33: vs. Patronato (visitante)

vs. Patronato (visitante) Fecha 34: vs. Almagro (local)

vs. Almagro (local) Fecha 35: vs. Deportivo Maipú (visitante)

vs. Deportivo Maipú (visitante) Fecha 36: vs. Temperley (local)

El Gaucho tendrá cinco partidos por delante para intentar revertir una racha que ya se extiende por 15 fechas y que lo dejó en el último lugar de la tabla. La permanencia, a esta altura del campeonato, depende tanto de sus propios resultados como de lo que ocurra con los equipos que pelean en la zona baja.