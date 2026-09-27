Arranca la Liga Nacional de Básquet: cuándo debutan Olímpico y Quimsa

La temporada 2026/27 comenzará este lunes con el duelo entre Lanús y Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Los dos equipos santiagueños arrancarán como locales ante Platense y ya tienen definidos sus primeros compromisos.

Hoy 12:59

La espera llega a su fin. Este lunes comenzará oficialmente la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquet, con el partido que protagonizarán el ascendido Lanús y el campeón Gimnasia de Comodoro Rivadavia, en el inicio de una nueva competencia.

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Los dos representantes santiagueños, Olímpico y Quimsa, tendrán sus estrenos como locales ante Platense.

Ambos equipos llegan al inicio del torneo después de completar su preparación con distintos amistosos. El Negro cerró la pretemporada con una victoria ante Salta Basket, mientras que la Fusión hizo lo propio al derrotar 80-52 a Atenas de Córdoba.

El debut de Olímpico

El conjunto bandeño será el primero de los dos equipos santiagueños en salir a la cancha. Olímpico recibirá a Platense el jueves 1 de octubre desde las 21.30, en el estadio Vicente Rosales.

Luego, el equipo dirigido por Leo Costa afrontará otros dos compromisos como local durante sus primeras presentaciones:

Jueves 1 de octubre: Olímpico vs. Platense.

Olímpico vs. Platense. Miércoles 7 de octubre: Olímpico vs. Atenas.

Olímpico vs. Atenas. Domingo 11 de octubre: Olímpico vs. Boca Juniors.

El estreno de Quimsa

Por su parte, Quimsa hará su presentación el sábado 3 de octubre en el estadio Ciudad, también frente a Platense también a las 21.30.

Al igual que el Negro, la Fusión tendrá además dos encuentros exigentes durante sus primeras jornadas, ante Atenas y Boca:

Sábado 3 de octubre: Quimsa vs. Platense.

Quimsa vs. Platense. Lunes 5 de octubre: Quimsa vs. Atenas.

Quimsa vs. Atenas. Martes 13 de octubre: Quimsa vs. Boca.

De esta manera, Olímpico y Quimsa ya tienen todo listo para comenzar una nueva temporada de la Liga Nacional, con el objetivo de ser protagonistas en una competencia que volverá a reunir a los principales equipos del básquet argentino.