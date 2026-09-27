Santiago del Estero arde: la sensación térmica ya superó los 40° al mediodía

La temperatura alcanzó los 34,2° y la sensación térmica trepó hasta los 40,3° durante el mediodía de este domingo. El intenso calor se hace sentir con fuerza en la Capital santiagueña.
El calor se hace sentir con fuerza este domingo en Santiago del Estero, donde la sensación térmica ya superó los 40° durante el mediodía.
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De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a esta hora la temperatura es de 34,2°, mientras que la sensación térmica alcanzó los 40,3° en la ciudad Capital.
El dato refleja las altas temperaturas que se registran en plena jornada dominical, con una diferencia de más de seis grados entre la temperatura medida y la sensación térmica.
Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.