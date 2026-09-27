Santiago del Estero arde: la sensación térmica ya superó los 40° al mediodía

La temperatura alcanzó los 34,2° y la sensación térmica trepó hasta los 40,3° durante el mediodía de este domingo. El intenso calor se hace sentir con fuerza en la Capital santiagueña.

Hoy 12:53

El calor se hace sentir con fuerza este domingo en Santiago del Estero, donde la sensación térmica ya superó los 40° durante el mediodía.

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De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a esta hora la temperatura es de 34,2°, mientras que la sensación térmica alcanzó los 40,3° en la ciudad Capital.

El dato refleja las altas temperaturas que se registran en plena jornada dominical, con una diferencia de más de seis grados entre la temperatura medida y la sensación térmica.

Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.