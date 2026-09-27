La explicación arbitral por los penales que reclamó Estudiantes ante Rosario Central y quiénes fueron expulsados

La terna encabezada por Darío Herrera explicó por qué no sancionó las dos jugadas que reclamó el Pincha durante la final de la Supercopa Internacional en el “Madre de Ciudades”.

Hoy 09:04

Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional tras vencer 3-1 a Estudiantes en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en una final que terminó con un fuerte enfrentamiento entre los jugadores de ambos equipos.

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Después del partido, quedaron bajo la lupa algunas decisiones del árbitro Darío Herrera, principalmente dos jugadas en las que el conjunto platense reclamó penal. Desde la terna arbitral explicaron a TyC Sports los motivos por los que decidieron no sancionar ninguna de las dos acciones.

La mano de Ovando dentro del área

Con Rosario Central arriba 2-1, Adolfo Gaich ganó de cabeza dentro del área y la pelota posteriormente impactó en Ignacio Ovando. Los futbolistas de Estudiantes reclamaron una mano y pidieron penal, pero el juego continuó.

Desde la terna explicaron que no tuvieron una imagen concluyente para determinar una infracción.

“No hay una vista clara, en una parece mano en otra pecho, pero no observamos en el campo una mano ampliada ni movimiento adicional”, señalaron sobre la acción.

El reclamo de Palacios sobre Ibarra

Instantes después se produjo la segunda jugada polémica. Tomás Palacios ganó la posición cerca de la línea de fondo, cayó al piso y, cuando intentó levantarse, tuvo un contacto con Franco Ibarra.

El futbolista de Estudiantes volvió a reclamar penal, pero la explicación arbitral apuntó a que el contacto se produjo cuando Palacios buscó la pierna del jugador de Rosario Central.

“Antes de levantarse está cayendo y él va en busca de la pierna. El contacto existe pero no para penal dado que Palacios busca enganchar el pie de Ibarra”, explicaron desde la terna.

El penal que sí sancionaron para Central

La otra acción que generó polémica fue el penal que Herrera sancionó a instancias del VAR durante el cierre del primer tiempo y que Rosario Central convirtió para ponerse 2-1.

La decisión provocó los aplausos irónicos de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, desde la tribuna. Luego, la Brujita también cuestionó el arbitraje a través de sus redes sociales.

“Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble... innecesario. Para esto nos traen hasta acá jajaja. Una puesta en escena ridícula”, escribió Verón.

Tras el encuentro, además, el dirigente ingresó al campo de juego y tuvo un cruce con Herrera.

Quiénes fueron expulsados después del final

El partido terminó sin reanudarse después del tercer gol de Rosario Central, convertido por Julián Fernández, debido al enfrentamiento que se generó entre los integrantes de ambos planteles.

En medio del tumulto, Darío Herrera mostró dos tarjetas rojas.

Los expulsados fueron Fabricio Iacovich, arquero suplente de Estudiantes, y Agustín Sández, defensor de Rosario Central.

Luego del episodio, Sández reconoció su reacción y pidió disculpas a los futbolistas del Pincha.

“Me dejé llevar por la euforia del momento. Me arrepiento y le pido disculpas a los jugadores de Estudiantes”, expresó el defensor.

De esta manera, la final terminó con Rosario Central campeón por 3-1, pero también dejó una serie de jugadas polémicas y un enfrentamiento que extendió la tensión hasta después del pitazo final.