Violenta madrugada en La Banda: redujo a un ladrón y la familia del acusado llegó armada para rescatarlo

Un changarín de 47 años sorprendió a un hombre dentro de su vivienda y logró reducirlo, pero minutos después familiares del sospechoso irrumpieron armados con un machete y un garrote.

Hoy 09:25

Un grave episodio de violencia urbana se registró durante la madrugada en el barrio El Tabique de La Banda, donde un vecino de 47 años y su esposa fueron atacados dentro de su domicilio luego de que el hombre sorprendiera a un presunto delincuente en el patio de la vivienda.

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De acuerdo con el informe policial, todo ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada, cuando el dueño de casa habría encontrado dentro de su propiedad a un sujeto conocido como “Chunita”, quien, según la denuncia, habría ingresado nuevamente con intenciones de sustraer bienes.

El damnificado logró reducir al sospechoso y maniatarlo, pero la situación se tornó violenta pocos minutos después. Según el relato incorporado a la denuncia, el padre y el hermano del hombre reducido ingresaron al domicilio tras saltar un tapial, portando un machete y un garrote, con el objetivo de liberarlo.

En medio de la pelea, la esposa del propietario intentó intervenir para detener la agresión y terminó siendo atacada. La mujer recibió varios golpes y ladrillazos, mientras su marido también sufrió lesiones durante el violento episodio.

Finalmente, los agresores lograron liberar al hombre que se encontraba maniatado y los tres abandonaron el domicilio. Sin embargo, según la denuncia, desde el exterior continuaron arrojando ladrillos y otros objetos contundentes contra la vivienda, provocando importantes daños en la fachada.

Como consecuencia del ataque, los propietarios sufrieron cortes y traumatismos, por lo que posteriormente radicaron la correspondiente denuncia penal en la Comisaría Comunitaria N° 56.

El damnificado aportó a los investigadores la identidad de los tres presuntos agresores, quienes serían integrantes de una familia conocida en el sector.

A partir de la denuncia, la Policía inició las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Justicia. Las pesquisas apuntan ahora a localizar a los tres acusados y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales, mientras se analizan las medidas que podrían concretarse en las próximas horas en la zona del camino al vivero.