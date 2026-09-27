Central Argentino y Unión Santiago quieren volver al triunfo en el Torneo Regional

Los representantes de la Liga Santiagueña de Fútbol recibirán esta tarde a Talleres de Nueva Esperanza y Atlético Frías en el marco de la quinta fecha. En el restante partido Social Pinto recibirá a Unión Lugones.

Hoy 10:11

La quinta fecha del Torneo Regional continuará este domingo con tres partidos que tendrán como protagonistas a seis equipos santiagueños.

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El primer encuentro será a las 16, cuando Social Pinto de Añatuya reciba a Unión Lugones de Añatuya. El árbitro será Guillermo Alberto Infante.

Luego, desde las 18, Central Argentino enfrentará en condición de local a Talleres de Nueva Esperanza. La terna arbitral estará encabezada por Fernando Fabián Quiroga, acompañado por Ismael Roldán y Manuel Alberto Sandobal.

El cierre para los representantes santiagueños será a las 19, con el duelo entre Unión Santiago y Atlético Frías. Marcos Gabriel Ledesma será el árbitro principal.

El Albo quiere volver a sumar de a tres

Central Argentino llega al compromiso como uno de los protagonistas de la Zona 3. El conjunto bandeño suma 10 puntos en cuatro partidos, producto de tres victorias y un empate, el fin de semana pasado en Las Termas es por eso que hoy buscará volver al triunfo ante su gente.

Su rival, Talleres de Nueva Esperanza, acumula cuatro unidades y buscará sumar para acercarse a los puestos de clasificación.

En esta zona, además, 25 de Mayo de Termas también tiene 10 puntos, tras la goleada conseguida ayer ante San Jorge en El Arenal.

Unión Santiago va por la recuperación

En la Zona 5, el Tricolor buscará dejar atrás la derrota sufrida el domingo pasado ante Sportivo Loreto y reencontrase con la victoria. Del otro lado estará Atlético Frías, que todavía no pudo sumar en el certamen tras sus dos presentaciones.

Así se juega la quinta fecha para los santiagueños

Domingo 27 de septiembre

16.00: Social Pinto vs. Unión Lugones

Árbitro: Guillermo Alberto Infante.

18.00: Central Argentino vs. Talleres de Nueva Esperanza

Árbitro: Fernando Fabián Quiroga. Asistentes: Ismael Roldán y Manuel Alberto Sandobal.

19.00: Unión Santiago vs. Atlético Frías

Árbitro: Marcos Gabriel Ledesma.

La fecha ya había comenzado este sábado con tres resultados para equipos santiagueños: San Jorge 0-3 25 de Mayo, Los Verdes 4-1 FIDA y Juventud Unida Triángulo 1-0 Atlético Campo Gallo.

Así están las posiciones

Zona 1

Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC DG Juventud Unida (Monte Quemado) 7 4 2 1 1 4 4 0 Atlético Campo Gallo 6 3 2 0 1 6 1 +5 Villa Nueva (Monte Quemado) 1 3 0 1 2 2 7 -5

Zona 2

Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC DG Unión Lugones 6 2 2 0 0 5 1 +4 Social Pinto 4 3 1 1 1 3 2 +1 La Ensenada (Quimilí) 1 3 0 1 2 2 7 -5

Zona 3

Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC DG Central Argentino (La Banda) 10 4 3 1 0 11 2 +9 25 de Mayo (Termas) 10 5 3 1 1 10 10 -3 Talleres (Nueva Esperanza) 4 4 1 1 2 7 10 -3 San Jorge (El Arenal) 1 5 0 1 4 5 11 -3

Zona 4

Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC DG Matadero (El Mojón) 10 4 2 1 0 11 3 +8 FIDA (El Arenal) 3 3 1 0 1 3 8 -5 San Martín (El Ojito) 1 3 0 1 2 2 6 -4

Zona 5