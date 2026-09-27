Cayó en El Zanjón un hombre buscado por una causa de narcotráfico

Jesús Suárez, de 27 años, fue detenido durante la madrugada en un camino rural. Era buscado desde julio, cuando escapó de un procedimiento policial en el que su automóvil fue secuestrado con 400 gramos de cocaína.

Hoy 09:21

Efectivos de la División Búsqueda y Captura de Prófugos lograron detener durante la madrugada a un hombre de 27 años que permanecía prófugo en el marco de una investigación vinculada al transporte de cocaína.

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El procedimiento se concretó alrededor de la 1 de la madrugada, en un camino rural de la localidad de El Zanjón, donde los investigadores habían desplegado tareas de vigilancia encubierta. En ese contexto, identificaron y detuvieron a Jesús Suárez, quien era buscado desde hacía varias semanas.

La causa se había iniciado en julio pasado, cuando personal policial realizaba un procedimiento en el barrio Tradición en relación con una investigación por un hecho delictivo. Durante el operativo, los uniformados interceptaron el automóvil en el que se movilizaba Suárez para verificar su procedencia.

Según consta en las actuaciones, al advertir la presencia policial, el sospechoso descendió del vehículo y escapó del lugar, dejando en el rodado a su pareja y a su hijo recién nacido.

Posteriormente, los efectivos verificaron que el automóvil tenía un pedido de secuestro vigente por un ilícito cometido en la provincia de Buenos Aires.

La requisa del vehículo permitió además encontrar distintos envoltorios que contenían alrededor de 400 gramos de cocaína, por lo que se dio intervención a la Justicia especializada en materia de drogas.

En ese momento, por disposición de la fiscal de Narcomenudeo, Dra. Florencia Torres, la mujer que se encontraba en el automóvil fue aprehendida mientras avanzaba la investigación para determinar el grado de responsabilidad de cada involucrado.

Desde entonces, los investigadores de la División Búsqueda y Captura de Prófugos llevaron adelante tareas de inteligencia y vigilancia para establecer el paradero de Suárez.

Finalmente, durante la madrugada, las pesquisas permitieron localizarlo en un sector rural de El Zanjón, donde fue reducido y detenido.

El acusado fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, mientras se aguarda su posterior indagatoria en el marco de la causa.