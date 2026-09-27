Encontraron sin vida a un joven que era buscado en Campo Gallo

Hernán Maximiliano Barrera, de 32 años, había sido visto por última vez cuando se preparaba para dirigirse a trabajar en un campo de Huachana.

Hoy 09:31

La búsqueda de Hernán Maximiliano Barrera, de 32 años, terminó con un trágico desenlace durante la tarde del sábado, cuando efectivos policiales localizaron su cuerpo sin vida en una zona rural cercana a una compuerta de Campo Gallo, departamento Alberdi.

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El joven era intensamente buscado desde hacía más de cinco días, luego de que su familia denunciara su desaparición. Según la reconstrucción realizada hasta el momento, Barrera había preparado sus pertenencias con la intención de dirigirse a trabajar en un campo de Huachana, aunque finalmente salió de su domicilio sin llevar el bolso que había preparado y tampoco tenía consigo su teléfono celular.

La denuncia por su paradero había sido radicada por su madre quien posteriormente se comunicó con el responsable del establecimiento donde su hijo debía presentarse. Allí le confirmaron que Barrera nunca había llegado a su lugar de trabajo, lo que profundizó la preocupación de sus familiares.

Los operativos de búsqueda se extendieron durante varios días hasta que, pasadas las 18 del sábado, los efectivos encontraron el cuerpo del joven a unos 300 metros de una compuerta ubicada en el sector.

En el marco de la investigación, los familiares también informaron a las autoridades sobre la existencia de una nota atribuida al joven, en la que habría manifestado sentirse perseguido y preocupado por presuntas intromisiones en sus dispositivos electrónicos. Este elemento quedó incorporado a la causa y será analizado por los investigadores.

El hallazgo generó una profunda conmoción entre los vecinos de Campo Gallo, donde la desaparición de Barrera había generado preocupación durante los últimos días.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de los estudios correspondientes, mientras continúan las pericias destinadas a establecer con precisión qué ocurrió y reconstruir las últimas horas del joven.