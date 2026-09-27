Tragedia en Salavina: encontraron sin vida a un joven que fue arrastrado por el Río Saladillo

Jhoan Tomás Bustamante fue hallado sin vida durante la mañana de este domingo en inmediaciones del paraje Carreta Paso.

Hoy 13:20

Una tragedia conmocionó a los vecinos de Salavina luego de que efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) localizaran durante la mañana de este domingo el cuerpo sin vida de Jhoan Tomás Bustamante en el Río Saladillo.

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El hallazgo se produjo en inmediaciones del paraje Carreta Paso, donde se había desplegado un operativo de búsqueda luego de que el joven ingresara al curso de agua durante la tarde del sábado.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Bustamante fue visto por última vez en ese sector y, posteriormente, se inició un amplio rastrillaje para intentar establecer su paradero.

Finalmente, durante las primeras horas de este domingo, los rescatistas lograron localizar el cuerpo a escasos metros del lugar donde se había producido el episodio.

Tras el hallazgo, se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes, que dispusieron las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del hecho.

El caso generó profunda conmoción en la comunidad de Salavina, mientras continúan las diligencias investigativas.