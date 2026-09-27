Lo atraparon mientras transportaba 300 metros de alambre

El material había sido denunciado como robado de un campo, en la localidad de Suri Pozo, el pasado 5 de septiembre.

Hoy 13:37

Pasado el mediodía de este domingo mientras personal policial a cargo del Subcomisario Eduardo Ledesma se encontraba realizando recorrido preventivo por la localidad de Suri Pozo, observó a un masculino que circulaba a pie, llevando consigo un rollo de alambre.

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Al advertir la presencia policial, el masculino arrojó el elemento que transportaba y emprendió la fuga por un camino vecinal. Ante esta situación, el personal actuante inició un seguimiento, logrando interceptarlo aproximadamente a 300 metros del lugar, procediendo a su reducción e identificación.

El individuo fue identificado como Maximiliano Rodrigo Silva, de 23 años de edad.

Asimismo, las tareas investigativas realizadas por personal de la Brigada Interna de Comisaría Comunitaria Nº 58, se logró establecer que el masculino sería el autor del hecho denunciado por Claudio Fabián Banegas, con fecha 5 de septiembre, relacionado con la sustracción de aproximadamente 300 metros de alambre de un cerco perimetral.

De lo actuado se puso en conocimiento al Fiscal de Turno, Dr. Gustavo Montenegro, quien dispuso la aprehensión del masculino, como así también la realización de Acta de Constatación, Croquis y secuestro del alambre.

En consecuencia, se dio cumplimiento a las medidas dispuestas por la autoridad judicial, procediéndose a la aprehensión de Maximiliano Rodrigo Silva y al secuestro del elemento mencionado.

Seguidamente, el aprehendido fue trasladado al Hospital de Tránsito de la localidad de El Charco, donde fue examinado por el Dr. Silva, quedando posteriormente a disposición de la autoridad judicial interviniente.