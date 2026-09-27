El Kun Agüero reaccionó a los dichos de Lando Norris sobre Colapinto y su gesto se volvió viral

El exdelantero del Manchester City dejó un comentario en una vieja publicación del piloto británico. La sorpresa de los usuarios en las redes sociales.

Hoy 13:50

Las declaraciones de Lando Norris contra Franco Colapinto después del Gran Premio de Azerbaiyán generaron una fuerte repercusión entre los fanáticos argentinos. Ahora, en medio de la polémica, apareció una particular reacción de Sergio “Kun” Agüero que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El exdelantero del Manchester City dejó un comentario en una publicación que Norris había realizado el pasado 17 de septiembre. Agüero no escribió ninguna palabra, sino que respondió con un GIF suyo haciendo el gesto de “no” con el dedo.

Te recomendamos: Un referente de la F1 bancó a Colapinto tras su accidente en Bakú: “Tienes que admirarlo”

Aunque la publicación no hacía referencia directamente a Colapinto, el comentario del Kun tomó fuerza luego de las críticas que el piloto de McLaren realizó contra el argentino por el accidente ocurrido en Bakú.

En pocas horas, la reacción de Agüero alcanzó cerca de 20.000 likes y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios argentinos, que interpretaron el gesto como una respuesta indirecta a Norris.

La fuerte crítica de Norris a Colapinto

El piloto británico había sido muy duro con el argentino después del accidente que protagonizaron durante el relanzamiento del Gran Premio de Azerbaiyán.

Colapinto bloqueó los neumáticos en la primera curva, perdió el control de su Alpine y golpeó a su compañero Pierre Gasly, quien a su vez impactó contra el McLaren de Norris. Los tres pilotos terminaron abandonando.

Después de bajarse del auto, Norris cuestionó la maniobra y pidió que la FIA fuera más estricta con este tipo de incidentes.

“Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”, sostuvo el británico.

Colapinto, por su parte, asumió la responsabilidad por lo ocurrido y pidió disculpas tanto a Alpine como a Gasly y Norris.

Te recomendamos: Tras el accidente de Colapinto en Bakú, Alpine salió al cruce de los ataques en redes

El vínculo entre Agüero y Norris

La reacción del Kun también tuvo una repercusión particular por el vínculo que ambos construyeron alrededor del Manchester City y la Fórmula 1.

Agüero y Norris compartieron distintos momentos relacionados con el club inglés y el automovilismo. Incluso, en 2020, cuando todavía era futbolista del City, el argentino participó junto al británico de una carrera virtual de Fórmula 1.

La publicación volvió a cobrar protagonismo justamente después del incidente de Bakú y de las declaraciones de Norris.

El gesto de Agüero no mencionó a Colapinto ni hizo referencia explícita a la polémica, pero el contexto hizo que rápidamente los usuarios lo interpretaran como un mensaje dirigido al piloto británico.

La reacción del Kun terminó así sumándose a la repercusión que todavía genera el accidente de Colapinto en Azerbaiyán, esta vez con un inesperado protagonista del mundo del fútbol.