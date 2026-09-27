Recuperan un automóvil robado en Tucumán gracias a la colaboración policial

La colaboración entre las fuerzas policiales de Jujuy y Tucumán resultó en la recuperación de un automóvil de alquiler robado en agosto, que había sido modificado en sus patentes.

Hoy 14:26

Integrantes de la Brigada de Investigaciones de Jujuy, en colaboración con efectivos policiales de Tucumán, han logrado secuestrar un automóvil de alquiler que había sido robado en Tucumán en agosto pasado. El vehículo, un Ford Mondeo, fue encontrado en la capital jujeña, aunque sus patentes habían sido cambiadas. Este caso resalta la importancia de la cooperación interprovincial en la lucha contra el delito de robo de vehículos.

El ilícito se originó el 24 de agosto, cuando un residente de San Miguel de Tucumán denunció que había alquilado un auto por diez horas, pero el arrendatario no devolvió el vehículo ni se comunicó con él. Ante esta situación, los efectivos policiales de Tucumán iniciaron una serie de investigaciones, que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios.

Las tareas de investigación permitieron establecer que el sospechoso del alquiler se encontraba en Jujuy. Por ello, los agentes tucumanos se coordinaron con la División Sustracción de Automotores de la Policía de Jujuy para realizar un operativo conjunto. Este tipo de colaboración interprovincial es fundamental para el éxito en la recuperación de vehículos robados.

Una comisión policial de Tucumán se trasladó a Jujuy, donde se realizaron recorridos por diferentes puntos de la ciudad. Durante estas acciones, se logró localizar el automóvil robado, lo que representa un avance significativo en la investigación. La inspección del Ford confirmó que se trataba del vehículo denunciado, aunque las patentes habían sido alteradas.

El sospechoso que poseía el automóvil no fue localizado durante el procedimiento policial, lo que plantea interrogantes sobre su paradero. Las autoridades siguen investigando para dar con su paradero y esclarecer completamente el caso. La coordinación entre las fuerzas policiales es clave para la resolución de este tipo de delitos.

Una vez que se confirmó la identidad del vehículo, los agentes informaron a las autoridades judiciales de Jujuy sobre el hallazgo. Las autoridades dispusieron que el automóvil fuera devuelto a la comisión policial de Tucumán, con el fin de ser trasladado a esa provincia y depositado en la Seccional 9° como parte del proceso judicial en curso.

Este incidente pone de manifiesto el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el robo de vehículos en la región, así como la efectividad de la colaboración entre distintas jurisdicciones. La recuperación de este automóvil es un ejemplo de cómo la tecnología y el trabajo en equipo pueden contribuir a mejorar la seguridad pública.