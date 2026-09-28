Los técnicos de la Liga Profesional que dejaron sus cargos en lo que va de 2026

Juan Pablo Vojvoda se convirtió en el último entrenador en dejar su puesto tras la eliminación de Racing ante Boca. En lo que va del año, varios equipos modificaron sus cuerpos técnicos por malos resultados, decisiones dirigenciales o cuestiones personales.

Hoy 16:07

Ser entrenador en el fútbol argentino sigue siendo una tarea marcada por la presión de los resultados. En lo que va de 2026, varios equipos de la Liga Profesional decidieron ponerle punto final a los ciclos de sus técnicos, ya sea por malos resultados, diferencias con las dirigencias o cuestiones personales.

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El último caso fue el de Juan Pablo Vojvoda, quien dejó de ser el entrenador de Racing después de la eliminación ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina.

A continuación, el repaso de los principales técnicos que dejaron sus cargos durante el año.

Juan Pablo Vojvoda — Racing

Vojvoda había llegado a Racing para reemplazar a Gustavo Costas, pero su ciclo duró apenas 13 partidos. El equipo consiguió cuatro victorias, tres empates y siete derrotas, con 18 goles a favor y 20 en contra.

La eliminación ante Boca por la Copa Argentina terminó de sentenciar su salida, en un momento en el que la Academia también tenía seriamente comprometidas sus posibilidades de clasificarse a una competencia internacional en 2027.

Néstor Gorosito — San Lorenzo

La derrota por 1-0 ante Instituto marcó el final de la etapa de Néstor Gorosito en San Lorenzo.

Pipo dirigió apenas ocho encuentros, con dos victorias, dos empates y cuatro derrotas. Su ciclo también quedó marcado por la derrota ante Huracán y la eliminación de la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra.

Jorge Sampaoli — Talleres

Jorge Sampaoli dejó Talleres después del empate 0-0 ante Central Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes.

El entrenador había conseguido apenas una victoria en sus siete presentaciones durante el Torneo Clausura y dejó el cargo en medio de cuestionamientos de los hinchas.

Eduardo Coudet — River

Eduardo Coudet renunció como entrenador de River después de la eliminación por penales en la Copa Sudamericana.

Su ciclo había comenzado con expectativas importantes, pero el equipo también había quedado eliminado de manera prematura de la Copa Argentina y solamente había conseguido una victoria en las primeras seis fechas del Clausura.

En total, dirigió 27 partidos, con 13 triunfos, seis empates y ocho derrotas. Su principal logro fue alcanzar la final del Apertura.

Israel Damonte — Aldosivi

Israel Damonte dejó Aldosivi después de la eliminación ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina.

El entrenador consiguió apenas una victoria en 14 partidos, con ocho derrotas y cinco empates. El Tiburón, además, se encontraba comprometido en la lucha por la permanencia debido a la tabla de promedios.

Gustavo Quinteros — Independiente

La eliminación de Independiente ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina y el desgaste de la relación con la dirigencia derivaron en la salida de Gustavo Quinteros.

El entrenador estuvo 32 partidos al frente del Rojo, con 14 victorias, ocho empates y diez derrotas. Su ciclo terminó después de tres derrotas consecutivas.

Walter Zunino — Platense

Walter Zunino dejó Platense después de un mal comienzo en el Clausura, con apenas un punto obtenido en las primeras tres fechas.

En total, dirigió 28 partidos desde su llegada a fines de 2025, con ocho victorias, nueve empates y 11 derrotas.

Durante su ciclo perdió el Trofeo de Campeones, no logró clasificar a los playoffs del Apertura, aunque consiguió avanzar hasta los octavos de final de la Copa Libertadores.

Su reemplazante fue Martín Palermo.

Lucas Pusineri — Central Córdoba

Lucas Pusineri dejó Central Córdoba por cuestiones personales y familiares, una semana antes del comienzo del Torneo Clausura.

El exvolante estuvo seis meses en el club y dirigió 17 partidos, con cuatro victorias, cuatro empates y nueve derrotas.

Luego asumió Sebastián Domínguez.

Gustavo Álvarez — San Lorenzo

Antes del comienzo de la pretemporada, Gustavo Álvarez decidió dejar San Lorenzo por diferencias con la dirigencia.

Su ciclo había durado apenas tres meses, con 13 partidos dirigidos: tres victorias, ocho empates y dos derrotas.

El equipo quedó eliminado en los cuartos de final del Apertura y no pudo avanzar en la Copa Sudamericana. Posteriormente, la dirigencia contrató a Néstor Gorosito.

Rubén Darío Insúa — Barracas Central

Rubén Darío Insúa dejó Barracas Central de común acuerdo con la dirigencia, después de un primer semestre con resultados adversos.

El equipo quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras terminar último en su grupo con tres puntos y tampoco logró clasificarse a los playoffs del Torneo Apertura. En la Copa Argentina, en cambio, alcanzó los octavos de final tras eliminar a Huracán.

Su lugar fue ocupado por Damián Ayude.

Claudio Úbeda — Boca

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca después de la eliminación en la Copa Libertadores.

El ciclo del Sifón terminó con 34 partidos dirigidos, 18 victorias, siete empates y nueve derrotas, sin títulos. Además de la eliminación internacional, el equipo había quedado afuera del Clausura anterior y del último Apertura.

Su reemplazante fue Rodolfo Arruabarrena.

Gustavo Costas — Racing

Una de las salidas de mayor impacto fue la de Gustavo Costas, ídolo y entrenador de Racing.

La dirigencia encabezada por Diego Milito decidió finalizar su ciclo después de un semestre irregular, que incluyó la eliminación en las semifinales del certamen local ante Rosario Central y la posterior salida de la Copa Sudamericana en fase de grupos.

Costas tenía contrato hasta diciembre de 2028, pero dejó Racing después de 134 partidos en este ciclo, con 71 victorias, 23 empates y 40 derrotas.

Durante su etapa consiguió dos títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, además de llevar a la Academia a las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Su reemplazante fue Juan Pablo Vojvoda, quien ahora también dejó el cargo.

Así, el fútbol argentino volvió a mostrar una constante: los resultados pueden modificar rápidamente los planes de los clubes y convertir al puesto de e