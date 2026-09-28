Bokalic celebró la llegada de León XIV y advirtió por la pobreza: “Es una injusticia que clama al cielo”

El arzobispo de Santiago del Estero destacó la expectativa que genera la visita del Papa y sostuvo que su mensaje puede ayudar a “superar tantas dificultades”.

Hoy 15:34

El arzobispo de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic, se mostró expectante ante la próxima llegada al país del papa León XIV y destacó la importancia pastoral que tendrá su visita.

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En diálogo con Noticiero 7, Bokalic señaló que la Iglesia ya se encuentra trabajando en los preparativos y remarcó el entusiasmo que la visita genera entre los fieles.

“Creo que hay mucha expectativa. Nuestra gente sencilla lo ha tomado muy bien. Están haciendo grandes esfuerzos para trasladarse”, expresó.

El arzobispo consideró que la presencia del Sumo Pontífice tendrá un impacto que irá más allá de los lugares incluidos en su recorrido y sostuvo que su mensaje puede convertirse en un impulso para afrontar los problemas que atraviesa el país.

“Creo que va a ser bueno y nos va a dejar algo bueno a toda la comunidad. Tenemos que estar con las antenitas bien orientadas para saber escuchar”, manifestó.

En esa línea, agregó que León XIV “nos va a decir cosas muy lindas, seguramente, que nos van a alentar a realmente ir superando tantas dificultades que tenemos en nuestro país”.

Su preocupación por la pobreza

Durante la entrevista, Bokalic también se refirió a los últimos números oficiales de pobreza y expresó su inquietud por la desigualdad y las dificultades que atraviesan numerosos sectores de la sociedad.

“Como Iglesia intentamos hacer un poquitito, pero evidentemente hay un sistema que a veces nos ha llevado también a esta desigualdad tremenda que hay en nuestra sociedad”, sostuvo.

El arzobispo puso el foco especialmente en quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad: “La pagan muchísimo la gente pobre, sin trabajo, sin esperanza y con una precariedad grande. Eso nos duele”.

Para Bokalic, los indicadores conocidos representan un desafío que involucra al conjunto de la sociedad. “Tenemos que preocuparnos por ver cómo vamos haciendo para superar estas cifras. Nos tienen que pegar un cachetazo a todos”, afirmó.

Finalmente, expresó: “En un país con tantas cosas que Dios nos ha regalado, estas cifras nos duelen inmensamente. Es una injusticia que clama al cielo”.