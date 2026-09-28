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Policiales

Conmoción en Añatuya: investigan la muerte de un ordenanza escolar en cercanías del Club de Cazadores

El hombre fue encontrado en un domicilio ubicado en la zona y trasladado al Hospital Zonal, donde ingresó sin vida.

Hoy 15:14
Hospital Zonal de Añatuya

Una fuerte conmoción se generó en Añatuya luego de conocerse la muerte de un vecino que se desempeñaba como ordenanza en una institución educativa local. El hecho es investigado por la Policía y el Ministerio Público Fiscal.

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De acuerdo con los primeros datos, el hombre fue encontrado en un domicilio particular ubicado en cercanías del Club de Cazadores. Tras el hallazgo, fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Zonal de Añatuya.

Al arribar al centro de salud, los profesionales constataron que ya se encontraba sin vida, por lo que se dio intervención inmediata a las autoridades judiciales.

La Fiscalía de Turno impartió una serie de directivas para avanzar con la investigación y determinar en qué circunstancias se produjo el deceso.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal del Departamento de Criminalística, que realizaron las pericias correspondientes, levantamiento de rastros y otras diligencias vinculadas con la causa.

Por el momento, existe hermetismo en torno al caso y no se informó oficialmente cuál habría sido la causa de la muerte.

La investigación continúa abierta y las pericias serán determinantes para establecer si se trató de una muerte natural, un accidente o si existió intervención de terceros.

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