Qué dicen los audios del VAR sobre las polémicas de la Supercopa Internacional en Santiago del Estero

La AFA dio a conocer las conversaciones entre los árbitros permitieron conocer los argumentos detrás del penal sancionado a favor de Rosario Central y de la mano de Ovando que Estudiantes reclamó en el área.

Hoy 15:09

La AFA difundió los audios del VAR correspondientes a las principales jugadas polémicas de la final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central, que terminó con el título para el conjunto rosarino.

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La publicación permite conocer qué analizaron los árbitros durante las acciones que generaron los mayores reclamos del equipo platense, especialmente el penal sancionado a favor de Central y una mano de Ignacio Ovando dentro del área que no fue considerada infracción.

Qué dijeron sobre el penal a favor de Central

Una de las jugadas revisadas fue la infracción de Leandro González Pirez dentro del área. Desde la cabina del VAR respaldaron la decisión de sancionar penal al considerar que existió un contacto imprudente.

“Es un contacto imprudente. González Pirez lo termina impactando con la rodilla en el muslo”, explicaron los árbitros durante la revisión.

La determinación permitió que Ángel Di María se hiciera cargo de la ejecución y convirtiera el segundo gol de Rosario Central, que pasó a ganar 2-1 antes del cierre del primer tiempo.

La explicación por la mano de Ovando

Otra de las acciones que generó fuertes reclamos de Estudiantes ocurrió en el área de Rosario Central, cuando la pelota impactó en la mano de Ignacio Ovando.

El plantel del Pincha reclamó penal, pero desde el VAR consideraron que el movimiento del defensor fue natural y que no existió una acción adicional que justificara la sanción.

“Es un movimiento natural de la mano. El balón pega en la mano, pero es natural, el defensor mira para abajo. La mano está por delante de su cabeza, no hay movimiento adicional”, señalaron en la cabina.

De esta manera, el juego continuó sin que se sancionara la pena máxima.

La difusión de los audios permite conocer los fundamentos utilizados por los árbitros para resolver las dos acciones que estuvieron entre las más discutidas de una final que terminó con Rosario Central campeón tras imponerse 3-1 a Estudiantes y que tuvo un cierre marcado por los incidentes entre ambos planteles.