Accidente de tránsito en Jujuy provoca dos muertes y más de mil infracciones

El reciente fin de semana en Jujuy se registraron 65 siniestros viales, resultando en dos muertes y más de mil infracciones por diversas causas, destacando la conducción bajo los efectos del alcohol.

Hoy 14:48

El balance de los controles de tránsito realizados durante el último fin de semana de septiembre en Jujuy ha revelado cifras alarmantes que han encendido las alarmas en las autoridades locales. Desde el jueves 24 hasta el lunes, se contabilizaron un total de 65 hechos viales, dejando un saldo trágico de dos muertes.

El primer accidente fatal ocurrió el sábado por la noche en la avenida Yuto, en la zona de Alto Comedero, cerca del Hospital Carlos Snopek. En este incidente, dos mujeres que se trasladaban en una motocicleta colisionaron contra un camión detenido en la calzada. Como resultado del impacto, una de las mujeres perdió la vida de inmediato, mientras que la otra, de 24 años, sufrió lesiones graves en el rostro y la mandíbula, siendo necesaria su internación en el Hospital Pablo Soria.

El segundo deceso se registró el domingo por la noche en la avenida Bolivia, cerca del ingreso al Grupo de Artillería de Montaña 5. Un joven de 29 años, que formaba parte del traslado de una carroza del Bachillerato Provincial N°16, quedó atrapado entre el vehículo y la estructura debido a un fallo en el sistema de enganche. A pesar de ser trasladado al Hospital Pablo Soria, no logró sobrevivir a las lesiones sufridas.

Además de las trágicas muertes, el informe policial ha indicado que un total de 83 conductores fueron sorprendidos conduciendo con niveles de alcohol en sangre superiores a los permitidos. Esta situación se suma a las 965 actas por infracciones de diversa índole y las ocho multas impuestas por exceso de velocidad, totalizando 1.056 infracciones en el fin de semana, lo que refleja la magnitud de los operativos de control implementados.

Las cifras obtenidas no solo presentan un panorama preocupante sobre la seguridad vial en Jujuy, sino que también ponen de manifiesto la persistencia de conductas de riesgo entre los conductores. La combinación de accidentes fatales, infracciones por conducción bajo los efectos del alcohol y excesos de velocidad subraya la necesidad urgente de medidas más efectivas para la prevención de siniestros viales.

Este lamentable suceso ha llevado a las autoridades a replantear sus estrategias de control vial y a intensificar la vigilancia en las rutas provinciales. La seguridad en las vías es una responsabilidad compartida que debe ser prioritaria para todos los conductores, quienes deben ser conscientes de que la conducción responsable puede salvar vidas.