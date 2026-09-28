Tras la derrota ante Boca, Vojvoda dejó de ser DT de Racing y ya suenan reemplazantes

La eliminación de la Copa Argentina dejó a la Academia sin objetivos concretos para lo que resta del año y la dirigencia decidió finalizar el ciclo del entrenador.

Hoy 14:18

La derrota ante Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina marcó el final del ciclo de Juan Pablo Vojvoda como entrenador de Racing. La dirigencia de la Academia tomó la decisión luego de considerar que el técnico había perdido el respaldo necesario para continuar al frente del plantel.

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Vojvoda dejará el cargo después de un presente complicado para Racing, que quedó eliminado del certamen y prácticamente sin posibilidades de alcanzar una clasificación internacional para 2027 a través de la tabla anual.

Mientras se define el futuro, la conducción del equipo quedaría en manos de una dupla interina integrada por Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued, actualmente al frente de la Reserva, que viene de consagrarse campeona.

Tres nombres que fueron sondeados

Ante la salida de Vojvoda, la dirigencia comenzó a moverse rápidamente y realizó sondeos informales con Eduardo “Chacho” Coudet, Luis Zubeldía y Sebastián Beccacece, tres entrenadores con pasado en la institución.

Sin embargo, ninguno de los tres aceptó la posibilidad de regresar a la Academia en este momento, ya que no tienen previsto dirigir en el fútbol argentino.

Por este motivo, la dirigencia evalúa la posibilidad de mantener a Romero y Aued hasta el final del año. Durante ese período, además, buscarían darle mayor protagonismo a los jugadores juveniles, uno de los objetivos planteados por Diego Milito.

La mira puesta en 2027

El interinato también le permitiría a Racing ganar tiempo para definir el próximo proyecto deportivo y volver a analizar alternativas para la temporada 2027.

Entre los nombres que aparecen en el radar se encuentran Guillermo Barros Schelotto, actualmente en Vélez, y Nicolás Diez, entrenador de Argentinos Juniors.

La principal dificultad es que ambos tienen contrato y compromisos vigentes con sus respectivos clubes, por lo que la dirigencia académica no descarta intentar avanzar por alguno de ellos pensando en el comienzo del próximo año.

Un cierre de temporada complicado

La eliminación ante Boca significó para Racing la pérdida de su última posibilidad concreta de alcanzar una copa internacional para 2027 a través de la Copa Argentina.

Ahora, la Academia necesita una combinación de resultados y prácticamente ganar los cinco partidos que le quedan en el torneo para mantener alguna posibilidad mediante la tabla anual.

En el Torneo Clausura, el panorama tampoco es alentador. Racing marcha anteúltimo en la Zona B, con apenas ocho puntos en diez fechas, producto de dos victorias, dos empates y seis derrotas.

Con este escenario, la dirigencia decidió ponerle punto final al ciclo de Vojvoda y comenzar a definir el rumbo del equipo de cara a 2027.