El ajetreado calendario que se le viene a Boca: clásicos, viaje a Brasil y tres competencias

Tras avanzar a las semifinales de la Copa Argentina, el Xeneize afrontará un octubre cargado con partidos por el Clausura, la Copa Sudamericana y el certamen más federal del país.

Hoy 14:24

Boca avanzó a las semifinales de la Copa Argentina después de eliminar a Racing y ahora deberá afrontar un calendario cada vez más exigente. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tendrá que repartir sus energías entre tres competencias, con un octubre que estará marcado por un viaje a Brasil, clásicos y partidos decisivos.

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El próximo compromiso será por el Torneo Clausura. El viernes 2 de octubre, desde las 21.30, el Xeneize recibirá a Unión por la fecha 11. Una semana después, el viernes 9 a las 19.30, visitará a Instituto por la jornada 12.

Después llegará uno de los grandes desafíos del semestre: la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. La serie comenzará el martes 13 de octubre, a las 21.30, en la Bombonera, mientras que la revancha será el martes 20, también a las 21.30, en Brasil.

Talleres e Independiente, en el medio

La serie ante Vasco dará inicio al tramo más exigente del calendario. Entre ambos partidos, Boca deberá disputar además la fecha 13 del Clausura ante Talleres, en un día y horario que todavía no fueron confirmados.

Y apenas termine la revancha en Brasil llegará otro compromiso de peso: por la fecha 14 del campeonato, el Xeneize enfrentará a Independiente.

De esta manera, el equipo de Arruabarrena tendrá que afrontar en pocos días una seguidilla que podría resultar determinante para sus objetivos en las tres competencias.

Se viene el Superclásico

El calendario continuará con otro partido de máxima exigencia. Boca deberá enfrentar a River por la fecha 15 del Clausura, en un encuentro que todavía no tiene día ni horario confirmado.

Luego llegará el cierre de la fase regular ante Defensa y Justicia, por la jornada 16.

Si Boca logra avanzar a los playoffs del Clausura, deberá sumar al menos un partido más a una agenda que ya aparece cargada, con la posibilidad de disputar hasta cuatro encuentros adicionales si alcanza la final.

La Copa Argentina, todavía sin fecha

Boca también espera por la programación de su semifinal de Copa Argentina ante Banfield.

El partido todavía no tiene fecha definida. La final del certamen está prevista inicialmente para el 4 de noviembre, aunque la falta de espacio en el calendario podría generar modificaciones y utilizar esa fecha para disputar la semifinal.

La situación obligará al Xeneize a administrar un calendario con muy poco margen entre partidos.

El mensaje de Arruabarrena

En medio de este panorama, Arruabarrena dejó claro cuál es la expectativa dentro del plantel.

“Tenemos que salir campeón de algo”, había expresado el entrenador en una de sus últimas conferencias de prensa.

Ahora Boca deberá afrontar una seguidilla que incluye el Clausura, la semifinal de la Sudamericana ante Vasco, la Copa Argentina y un Superclásico, todo en pocas semanas.

El calendario de Boca

Viernes 2 de octubre — 21.30

Boca vs. Unión — Fecha 11 del Clausura.

Viernes 9 de octubre — 19.30

Instituto vs. Boca — Fecha 12 del Clausura.

Martes 13 de octubre — 21.30

Boca vs. Vasco da Gama — Ida de semifinales de la Copa Sudamericana.

Entre el 13 y el 20 de octubre — a confirmar

Boca vs. Talleres — Fecha 13 del Clausura.

Martes 20 de octubre — 21.30

Vasco da Gama vs. Boca — Vuelta de semifinales de la Copa Sudamericana.

Semana del 25 de octubre — a confirmar

Boca vs. Independiente — Fecha 14 del Clausura.

Semana del 1 de noviembre — a confirmar

Boca vs. River — Fecha 15 del Clausura.

Posible fecha: 4 de noviembre — a confirmar

Boca vs. Banfield — Semifinal de la Copa Argentina.

Semana del 8 de noviembre — a confirmar

Boca vs. Defensa y Justicia — Fecha 16 del Clausura.