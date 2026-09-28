Talleres, manga, teatro y música: así será el Espacio Infanto Juvenil y Cómics de la Feria del Libro

El espacio reunirá talleres de historieta, manga, literatura, teatro, música y juegos, con propuestas pensadas para distintas edades y una agenda que se extenderá durante toda la feria.

Hoy 14:57

La 16ª Feria del Libro de Santiago del Estero contará con una propuesta especialmente pensada para niños, adolescentes y fanáticos de la historieta. Se trata del 5° Espacio Infanto Juvenil y Cómics, que se desarrollará del 30 de septiembre al 4 de octubre en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB).

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La programación incluirá actividades desde la mañana y estará distribuida en diferentes sectores, con talleres, charlas, espectáculos y propuestas vinculadas con la literatura, el dibujo, el manga, los juegos y la creación artística.

El miércoles 30 de septiembre habrá talleres de arte, narración, títeres y escritura, además de propuestas como “Mi Primer Fanzine”, una charla sobre la historia de los juegos de rol en Argentina y encuentros para aprender a dibujar héroes, villanos y personajes. También se abordará la narrativa en videojuegos y la creación grupal de cómics.

Manga, historietas y literatura

La actividad continuará el jueves 1 de octubre con talleres de cuentos, matemática, fanzines y escritura. La Sala Cómics ofrecerá propuestas como “Bases indispensables para el dibujo manga”, una charla sobre la construcción de superhéroes y un laboratorio de historietas destinado a estudiantes de nivel primario y secundario.

El viernes 2 de octubre tendrá entre sus actividades “Caperucita Roja, una historia con sabor santiagueño”, talleres para crear pequeños libros y marcapáginas, encuentros de poesía y propuestas sobre emociones. También habrá charlas dedicadas a la historieta nacional, la creación de mundos fantásticos y el proceso para transformar una idea en un cómic.

El Auditorio sumará durante esa jornada espectáculos de títeres y magia, una mesa sobre salud mental, derechos y cuidados, una charla-taller sobre bullying y propuestas teatrales y musicales destinadas a diferentes edades. T

Un fin de semana con actividades para toda la familia

El sábado 3 continuará la agenda con el taller “El monstruo de las emociones”, la experiencia familiar “Rescataditos y rincón científico” y un encuentro de creación de personajes de cómic. Además, habrá shows de magia, percusión, teatro infantil, música y varieté.

Para el domingo 4, último día de actividades, están previstos talleres de anatomía básica para cómic y cartoon, programación sin computadora y propuestas que combinarán poesía y música. También habrá animación, pintacaritas, magia y circo.

El cierre tendrá además una marcada presencia musical con música animé, K-Pop y un concierto homenaje a Michael Jackson en el Auditorio. La programación incluirá también el 2° Gran Prix de Ajedrez, destinado al público en general.

Durante las distintas jornadas habrá además stands de editoriales, librerías, emprendimientos y espacios vinculados al mundo del cómic, distribuidos en distintos sectores del CCB, completando una propuesta pensada para acercar la lectura, la creatividad y la cultura a chicos, jóvenes y familias.