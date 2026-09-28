La condición de Gasly para seguir compartiendo equipo con Colapinto tras el choque en Azerbaiyán

El piloto francés habló sobre el futuro de la relación con su compañero de Alpine luego del accidente que dejó a ambos fuera del Gran Premio de Bakú.

Hoy 15:23

El accidente protagonizado por Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán todavía genera repercusiones dentro de Alpine. El argentino perdió el control de su auto durante el relanzamiento, impactó contra Pierre Gasly y provocó además el abandono de Lando Norris.

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A pocos días del incidente, el piloto francés se refirió a cómo continuará la relación con su compañero de equipo y dejó en claro cuál considera que es la clave para seguir trabajando juntos.

“Respeto. Sabes, todo se trata de respeto. Mientras haya respeto, todo es posible”, sostuvo Gasly en diálogo con Sky Sports F1.

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La frase llegó después de que el francés reconociera que Colapinto ya le había pedido disculpas por lo ocurrido. Además, sus declaraciones también hicieron referencia al clima que se generó en redes sociales después del accidente.

En ese sentido, Alpine había publicado un comunicado en el que rechazó los mensajes de odio y los ataques dirigidos contra sus pilotos y otros integrantes de la Fórmula 1.

Gasly destacó el rendimiento de Alpine

Más allá de la frustración por el abandono, Gasly rescató el rendimiento que había mostrado el equipo durante todo el fin de semana en Bakú.

“Estoy tratando de encontrar las palabras. Sí, no es fácil. Tuvimos un muy buen fin de semana y el auto fue uno de los mejores autos de carrera que tuvimos esta temporada”, explicó.

El francés había largado desde la séptima posición y se encontraba en zona de puntos cuando ocurrió el accidente. Según destacó, Alpine tenía además un ritmo competitivo durante la carrera.

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“El ritmo fue excelente, manteniéndonos a la par de Lewis y Lando durante la mayor parte de la carrera. Y teníamos una ventaja de 14 o 15 segundos sobre el pelotón del medio”, agregó.

El accidente terminó dejando a los dos Alpine sin puntos en una jornada que había comenzado con buenas expectativas. Además, Arvid Lindblad avanzó desde el 15° lugar hasta el séptimo y sumó seis unidades para Racing Bulls.

Después de 17 carreras, Racing Bulls acumula 83 puntos, mientras que Alpine suma 68 en la pelea por ubicarse detrás de los cuatro equipos principales.

La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Singapur, donde además habrá puntos adicionales debido a la disputa de una carrera sprint.