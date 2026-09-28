Máximo Kirchner aseguró que Cristina tiene “la voluntad” de ser candidata a presidenta en 2027

El diputado nacional vinculó las presentaciones de la expresidenta ante organismos internacionales con su intención de volver a competir electoralmente. Además, sostuvo que “sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”.

Hoy 15:18

El diputado nacional Máximo Kirchner aseguró este lunes que Cristina Fernández de Kirchner tiene “la voluntad” de volver a competir por la Presidencia en las elecciones de 2027, aunque actualmente se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos por la condena firme en la causa Vialidad.

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Durante una entrevista con el medio Infobae, el referente de La Cámpora relacionó esa intención con la estrategia internacional impulsada por la defensa de la expresidenta para cuestionar su condena y buscar la restitución de sus derechos políticos.

“Desde el día que inició el camino de la ONU creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas, que entienden que ella puede ser nuevamente...”, expresó Kirchner.

La situación judicial de Cristina Kirchner

Actualmente, una eventual candidatura de Cristina Kirchner está condicionada por la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La condena quedó firme en junio de 2025, luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso presentado por su defensa.

Máximo Kirchner explicó que los abogados de la exmandataria acudieron a organismos internacionales para cuestionar esa situación judicial. Al referirse específicamente a la inhabilitación, sostuvo: “Es una sentencia donde es más alta la accesoria que la principal”.

Consultado sobre las alternativas que podrían existir para que Cristina Kirchner vuelva a competir electoralmente, el diputado no descartó otros caminos jurídicos.

“Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”

En otro tramo de la entrevista, Máximo Kirchner se refirió al escenario interno del peronismo de cara a las presidenciales de 2027 y remarcó el peso político que, a su entender, mantiene la expresidenta.

“Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”, afirmó, y posteriormente insistió en que el espacio pierde “mucha” capacidad electoral sin su participación.

Las declaraciones se producen en medio de las discusiones dentro del justicialismo por el armado para 2027. Días atrás, el propio Máximo Kirchner ya había expresado públicamente que su sector pretende que la exmandataria pueda competir y había hablado de un “boicot” dentro del peronismo contra su figura.

La posibilidad de una candidatura dependerá, en cualquier caso, de la evolución de las acciones judiciales e internacionales impulsadas por la defensa de Cristina Kirchner y de sus efectos sobre la inhabilitación actualmente vigente.