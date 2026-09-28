Tragedia familiar en Catamarca por un noviazgo prohibido

Una historia de amor prohibido entre dos jóvenes ha derivado en una tragedia que ha marcado a la comunidad de Los Nacimientos en Catamarca.

Hoy 15:28

En la localidad de Los Nacimientos, situada en el departamento de Belén en Catamarca, se ha desatado una tragedia familiar que ha conmocionado a toda la región. Esta calamidad tiene sus raíces en un enfrentamiento entre dos familias que ha persistido durante años, específicamente entre los Rodríguez y los Flores. El conflicto se intensificó cuando José César Rodríguez, un hombre de 31 años, inició una relación con la joven Érica Flores, quien contaba con tan solo 14 años en ese momento.

La relación fue inmediatamente rechazada por la madre de Érica, Justina Flores, debido a la diferencia de edad y la rivalidad entre las familias. A pesar de los esfuerzos de Justina por mantener a su hija alejada de Rodríguez, Érica llegó a abandonar su hogar para convivir con él en Belén. Sin embargo, esta situación fue temporal, ya que Justina finalmente logró recuperar a su hija y denunció a Rodríguez por abuso sexual de una menor.

La denuncia resultó en la detención de Rodríguez, quien fue imputado, aunque posteriormente fue sobreseído por falta de pruebas. Este episodio marcó un quiebre en la relación, llevando a Érica a distanciarse de él. No obstante, Rodríguez no aceptó la separación y comenzó a amenazar a la familia de Érica, declarando que se convertiría en su “peor pesadilla”.

Las amenazas proferidas por Rodríguez culminaron en un crimen que impactó a la comunidad. El 26 de septiembre de 2013, Justina Flores se trasladó a Santa María para realizar algunas gestiones. En su camino, tomó un remis conducido por Neri Ángel Santos, de 26 años, quien accedió a ayudarla con sus compras.

Sin embargo, durante este encuentro, se produjo una explosión devastadora que acabó con la vida de Justina y Neri. Las circunstancias del suceso llevaron a los investigadores a considerar que no se trataba de un simple accidente, sino de un acto deliberado que se vinculaba con las amenazas previas.

El caso ha puesto de manifiesto las complejidades que pueden surgir de las relaciones familiares y los conflictos interpersonales. La comunidad de Los Nacimientos continúa lidiando con las repercusiones de esta tragedia, que ha dejado una huella imborrable en su tejido social.