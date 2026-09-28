Colapinto en la Fórmula 1: el cronograma y horarios del GP de Bahréin

El piloto argentino volverá a pista este fin de semana después del accidente en Azerbaiyán. La particular carrera se disputará en Malasia y los fanáticos deberán madrugar para seguir toda la actividad.

Hoy 15:43

Franco Colapinto volverá a tener actividad este fin de semana en la Fórmula 1, cuando dispute el Gran Premio de Bahréin, una fecha que tendrá una particularidad: pese a conservar el nombre de la competencia, se correrá en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia.

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La modificación se produjo debido a la situación en Medio Oriente, que obligó a cambiar la sede original. El trazado malasio cuenta con 15 curvas y 5,543 kilómetros de extensión.

Para Colapinto será una nueva oportunidad de dejar atrás el complicado cierre que tuvo en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde protagonizó un accidente durante el relanzamiento de la carrera y terminó abandonando junto a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y el piloto de McLaren Lando Norris.

El argentino llegará además después de que Norris se retractara por sus fuertes declaraciones posteriores al incidente. El británico había cuestionado duramente la maniobra de Colapinto y reclamado una suspensión, pero posteriormente se comunicó con él para disculparse.

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Horarios del GP de Bahréin para Argentina

La actividad comenzará durante la madrugada del viernes y continuará hasta la carrera del domingo.

Viernes 2 de octubre

1.30: Práctica Libre 1.

5.00: Práctica Libre 2.

Sábado 3 de octubre

1.30: Práctica Libre 3.

5.00: Clasificación.

Domingo 4 de octubre

4.00: Carrera.

Los horarios representan un desafío para los fanáticos argentinos de la categoría, que deberán madrugar para seguir las sesiones y especialmente la carrera.

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Cómo llega el campeonato

El campeonato tiene actualmente al italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, como líder. El joven piloto suma una ventaja de 66 puntos sobre su compañero George Russell, quien viene de ganar el Gran Premio de Azerbaiyán.

Colapinto, en tanto, buscará recuperarse después del abandono en Bakú y volver a mostrar el rendimiento que le permitió meterse en la zona de puntos en las últimas carreras.