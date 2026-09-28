El riesgo país superó los 640 puntos y el dólar oficial alcanzó un nuevo récord

El indicador de JP Morgan llegó a 642 puntos y acumula una suba superior al 25% durante septiembre.

Hoy 15:52

Los mercados comenzaron la semana con nuevas tensiones: el riesgo país argentino volvió a subir este lunes y alcanzó los 642 puntos básicos, el nivel más alto registrado en lo que va de 2026. Al mismo tiempo, el dólar oficial marcó un nuevo récord nominal.

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El indicador elaborado por JP Morgan superó los máximos que había registrado hacia fines de marzo. Para encontrar valores similares hay que remontarse a principios de diciembre de 2025.

Con este movimiento, el riesgo país acumula un incremento del 25,2% durante septiembre. El índice refleja la sobretasa que debe afrontar la Argentina para endeudarse respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Entre los factores señalados por analistas aparecen tanto elementos internacionales como domésticos. Por un lado, la reciente suba de las tasas de interés en Estados Unidos elevó la base utilizada para calcular el indicador. En el plano local, mencionaron los últimos datos de actividad económica, la evolución del PBI, el desempleo y la pobreza.

Desde el Gobierno nacional, en cambio, atribuyen principalmente la escalada del riesgo país al escenario internacional de mayor inestabilidad y esperan que las presiones puedan moderarse en los próximos meses.

El dólar oficial llegó a $1.550

La jornada también estuvo marcada por una nueva suba del dólar. En el Banco Nación, la moneda estadounidense avanzó $5 y cotizó a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta, estableciendo un nuevo máximo nominal.

Por su parte, el dólar blue se ubicaba en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta en la city porteña.

El escenario negativo se trasladó además a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, donde predominaban las bajas. Entre los principales retrocesos se encontraba Central Puerto, con una caída del 6,8%, mientras que los bancos Supervielle y Galicia perdían 4,3%.

La excepción era Corporación América, cuyas acciones avanzaban 7,3% después de conocerse la extensión hasta 2049 de la concesión de las terminales aéreas a Aeropuertos Argentina, a cambio de una inversión adicional de US$600 millones.