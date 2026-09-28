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Realizan tareas de limpieza de desagües en La Banda y piden a los vecinos no arrojar residuos

Los trabajos se desarrollaron en distintos sectores de la ciudad e incluyeron la limpieza de bocas de tormenta.

Hoy 16:38

La Municipalidad de La Banda continúa desarrollando tareas de mantenimiento y limpieza del sistema de desagües pluviales en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento ante períodos de abundantes precipitaciones.

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Durante los últimos días, personal de la Secretaría de Obras Públicas trabajó en la limpieza de las bocas de tormenta ubicadas en la intersección de las calles Lavalle y 9 de Julio, en el barrio Centro.

En ese marco, desde la comuna solicitaron la colaboración de los vecinos y remarcaron la importancia de no arrojar basura, escombros ni otros elementos en los desagües, debido a que pueden provocar obstrucciones y dificultar el escurrimiento del agua durante las lluvias.

También recomendaron respetar los horarios establecidos para la recolección de residuos domiciliarios y utilizar correctamente los contenedores distribuidos en la ciudad. En este sentido, recordaron que en esos espacios no deben depositarse restos de poda ni materiales provenientes de obras.

Desde el municipio indicaron que estos trabajos de mantenimiento se realizan durante todo el año como parte de las acciones destinadas a conservar en condiciones la red de desagües y reducir el riesgo de acumulación de agua en diferentes sectores de La Banda.

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