El fútbol infantil de La Banda entrará en su etapa de definiciones

La Liga Municipal de Fútbol Infantil disputó su cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 dejando una jornada repleta de goles, emociones y movimientos en las tablas de posiciones de las cuatro zonas. En la Zona A, el equipo de Juven F. C. mantiene un sólido primer puesto seguido por la Escuela “Alvarito Sández”. En la cancha de Banfield, Nueva Generación tuvo una jornada muy positiva en las categorías menores frente a Pico Jiménez, destacando las goleadas 5 - 0 en la categoría 14/15 y 2 - 1 en la 13. Por su parte, Pico Jiménez obtuvo mejores resultados en las categoría 18/19 dónde se impuso por 2 - 0. Mientras tanto, en la cancha Rulo Guzmán, Juven F. C. dominó los duelos de las categorías 13 (3 - 0) y 14/15 (2 - 0) ante Alvarito Sandez, aunque esta última escuela se tomó revancha en las divisiones mayores, ganando 2 - 0 en la categoría 16/17 y 3 - 1 en la 18/19. Así quedaron las posiciones de la Zona A: Categoría 13: Juven F. C. lidera con puntaje ideal (12 pts), seguido por Nueva Generación con 6. Categoría 14/15: Juven F. C. primero con 9 unidades, seguido por Nueva Generación con 6. Categoría 16/17: Alvarito Sández se mantiene puntero con 6 puntos, un escalón arriba de Nueva Generación que tiene 5 unidades. Categoría 18/19: Alvarito Sández domina invicto con 9 unidades; Pico Jiménez lo sigue con 7. La jornada de la Zona B rozó la perfección para Argentinos Unidos, que tuvo una actuación aplastante como visitante frente a Juventud de Amigos en la cancha de Las Palmas. El conjunto de Argentinos Unidos ganó 8 - 1 en la categoría 13 y obtuvo un contundente 6 - 0 en la 14/15. En la cancha del Barrio Jerarquizado, Vilmer Infantil también pisó fuerte ante Gomería Miguel, llevándose importantes victorias por 3 - 0 en la categoría 13, 4 - 0 en la 14/15 y 1 - 0 en la 16/17. La única alegría para Gomería Miguel llegó en la categoría 18/19, donde venció ajustadamente por 1 - 0. Así están las posiciones en las tablas de la Zona B: Categoría 13: Argentinos Unidos es líder absoluto con 12 puntos, con una diferencia de gol de +24 (25 goles a favor, 1 en contra). Vilmer Infantil es escolta con 9. Categoría 14/15: Argentinos Unidos comanda con 12 unidades, seguido por Vilmer con 9. Categoría 16/17: Vilmer Infantil y Argentinos Unidos comparten la punta con 10 puntos cada uno, aunque Vilmer tiene mejor diferencia de gol (+5 contra +3). Categoría 18/19: Gomería Miguel se ubica en lo más alto con 8 unidades y Vilmer Infantil marcha segundo con 5. En los duelos de la Zona C, la Escuela de Fútbol de Agua y Energía tuvo un gran desempeño en su visita al Tricolor F. C. en la cancha Rubia Moreno. El club se llevó los cuatro partidos en disputa, incluyendo una categórica goleada por 9 - 0 en la categoría 14/15 y un sólido 2 - 0 en la categoría 13. En la cancha del Barrio Avenida, los cruces entre Villa Unión y la Escuela de Fútbol Gustavo Tapia fueron sumamente parejos. Empataron 0 - 0 en la categoría 13 y 1 - 1 en la 14/15, mientras que Gustavo Tapia se impuso en la 18/19 ganando por la mínima. La Zona C presenta las siguientes posiciones en las diferentes categorías: Categoría 13: Agua y Energía lidera con 9 puntos, seguido muy de cerca por Villa Unión y Gustavo Tapia con 5. Categoría 14/15: Agua y Energía y Villa Unión lideran con 7 unidades. Categoría 16/17: Agua y Energía estiró la ventaja en la punta con 10 puntos, doblando a su escolta Gustavo Tapia que tiene 5. Categoría 18/19: Gustavo Tapia es puntero con 10 unidades y Agua y Energía se posiciona en segundo lugar con 6. La Zona D tuvo partidos con muchos goles en la jornada dominical. En su propia cancha, Irma F. C. se impuso en la categoría 13 al vencer 7 - 1 a la Escuela de Fútbol de Hernán Pinna. El local también ganó 1- 0 en las categorías 14/15 y 16/17, y 2 - 0 en la 18/19. Por otra parte, en el complejo La Scaloneta, la Escuela de Fútbol Rayos ganó ante La 12 de Octubre, venciendo por 5 - 0 en la categoría 13 y 8 - 0 en la 14/15. Curiosamente, en la categoría 18/19, el encuentro figuró en las planillas oficiales como "PP" (Partido Pendiente/Postergado) para ambas escuadras. Así están las tablas de la Zona D: Categoría 13: Irma F. C. marcha puntero con 9 unidades, mientras que Hernán Pinna quedó segundo con 4. Categoría 14/15: Irma F. C. es líder con 12 puntos y en segundo lugar está Rayos con 6 unidades y un partido menos. Categoría 16/17: Hernán Pinna e Irma F. C. comparten la cima con 9 puntos. Categoría 18/19: Irma F. C. y Hernán Pinna lideran la zona con 9 puntos cada uno. Resultados de los partidos suspendidos La Liga Municipal de Fútbol Infantil también aprovechó para recuperar terreno con partidos que debieron reprogramarse a causa de las inclemencias climáticas del pasado domingo 13 de septiembre. De este modo, el lunes 21 de septiembre, en la Cancha Rulo Guzmán, Juven F. C. sumó varios puntos ante la Escuela de Fútbol Pico Jiménez con victorias por 5 - 0 en la categoría 13, 3-0 en la 14/15 y 1 - 0 en la 16/17. Pico Jiménez solo pudo celebrar en la categoría 18/19 con un ajustado 1 - 0. En la misma jornada pero en la cancha del Barrio Jerarquizado, el equipo de Gomería Miguel fue superior a Juventud de Amigos ganando los tres primeros duelos por 1 - 0 y cerró la jornada con un 2 - 0 en la categoría 18/19. Por último, cabe destacar que quedaron pendientes la confirmación de los días y horarios para los cruces entre Alvarito Sández y Nueva Generación, en cancha de Banfield, así como el partido entre Tricolor F. C. y Villa Unión fijado inicialmente para el lunes 12 de octubre en la cancha de Rubia Moreno.

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