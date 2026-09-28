El milagro que necesita Racing para disputar alguna competencia internacional en 2027

La Academia quedó eliminada de la Copa Argentina tras perder 3-2 ante Boca y ahora tiene un solo camino para intentar meterse en la Libertadores del próximo año.

Hoy 16:20

Racing quedó eliminado de la Copa Argentina luego de perder 3-2 ante Boca por los cuartos de final y complicó seriamente sus posibilidades de disputar una competencia internacional en 2027.

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El certamen tenía una importancia especial para la Academia, ya que consagrarse campeón le hubiera permitido conseguir una plaza para la Copa Libertadores 2027. Sin embargo, el equipo de Avellaneda dejó escapar una ventaja de dos goles y terminó sufriendo una derrota que profundizó su complicado presente.

Ahora, a Racing le queda apenas una vía para intentar conseguir la clasificación internacional: ganar el Torneo Clausura.

Una tabla anual que también lo deja lejos

La otra posibilidad era conseguir el pasaje a través de la tabla anual, pero el panorama tampoco es alentador.

Racing se encuentra en el 23° puesto y está lejos incluso de los lugares que otorgan una clasificación a la Copa Sudamericana.

Por eso, la Academia necesita una remontada importante en el tramo final del Clausura para mantener viva la ilusión.

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Necesita ganar casi todo

El conjunto de Avellaneda marcha 14° en la Zona B con apenas ocho puntos y todavía tiene seis partidos por delante en la fase regular.

Para meterse en los playoffs deberá mejorar considerablemente sus números y prácticamente no tendrá margen para dejar puntos en el camino.

Si consigue avanzar y posteriormente se consagra campeón del Clausura, Racing obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El escenario es complejo para un equipo que, después de varios años con presencia internacional, corre el riesgo de quedarse afuera de todas las competencias continentales por primera vez desde 2014.

El próximo desafío será el domingo 4 de octubre, cuando Racing visite a Estudiantes de Río Cuarto por la undécima fecha del Torneo Clausura.

La Academia necesita una reacción inmediata para evitar cerrar un año sin títulos y, sobre todo, sin boleto para las copas internacionales de 2027.